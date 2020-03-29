أبرزهم تبولت على نفسها.. مواقف محرجة للمشاهير أمام جمهورهم

الأحد 29/مارس/2020 - 06:31 م
فنانة شهيرة
فنانة شهيرة
نادين نجدي
يتعرض الكثير من الفنانين، للكثير من المواقف المحرجة، وبعضها يكون عفوي والبعض الآخر يكون عن قصد للفت انتباه الجمهور والصحافة وبرامج التوك شو.

وفي تقرير مبسط لـ"الفجر الفني" سوف نعرض بعض المواقف المحرجة التي حدثت مع الفنانين.


تامر حسني

عندما كان في حفل توزيع جائزة جينيس، وسقطت منه الجائزة وهو يُقدمها.

وعد

عندما ذهبت لحفل لكي تتكرم، وتفاجأت بأن فريق الإعداد قال اسم "ديانا حداد"، بدلاً من اسمها.

راندا البحيري

كانت تتكرم في مهرجان نجوم العرب وسقط منها التكريم على الأرض.

هاني سلامة

عندما كان ضيف في برنامج "الحكم" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أحرجته معجبة وقامت بتقبيله على الهواء، وقامت بلصق الروج على خده.

إليسا

عندما كان يستضيفها الإعلامي "مصطفى الأغا" في مسابقة "الحلم" ، وكان مطلوب منها تسليم الجائزة لمتسابقة، إلا أنا المتسابقة أحرجت إليسا، وكان يقول المذيع "اللي بتحكيلك إليسا" ، فقالت المتسابقة نعم إليسا، فردت إليها إليسا قائلة:"ما عنى لكِ الموضوع إليسا!.

جويل مردينيان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها، وظهرت في بث مباشر على "إنستجرام" وروت الموقف كامل وقالت:" كنت مع أصدقائي في إحدى المقاهي، وبعدما شربت الكثير من السوائل، كنت أريد الدخول إلى المرحاض، ولكني لم أكن أعرف، وعندما ذهبت مع أصدقائي في مقهى آخر، شربت سحلت، وعندما ضحكت تبولت على نفسي".


محمد ثروت

عندما كان سائق وبجانبه المذيعة سهير شلبي، ويغني، ومن سواقته وقعت سهير على الأرض.

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ أقل من ساعتين

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

عضو مجلس الأهلي يشعل غضب الخطيب ويفجر أزمة جديدة داخل النادي

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن نقل متعافي كورونا العدوى لغيرهم

منذ حوالي 4 ساعات

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن إكرامي وفتحي

منذ 33 دقيقة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يصدم ماني من أجل ضم ماكينة الأهداف

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

شاهد رد فعل ترامب بعد أن أحرجته مذيعة "cbs news"

المذيعة اللبنانية جويل تتبنى طفلا (صورة)

طارق الشناوي يكتب: تيجى تصيده يصيدك!

نيكول سابا تُكرّر إطلالة جويل مردينيان بـ"نقشة الثعبان"

مسلسل "حكايات بنات 4".. ملخص الحلقة الخامسة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

05:28 م

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا