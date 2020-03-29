أبرزهم تبولت على نفسها.. مواقف محرجة للمشاهير أمام جمهورهم

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يتعرض الكثير من الفنانين، للكثير من المواقف المحرجة، وبعضها يكون عفوي والبعض الآخر يكون عن قصد للفت انتباه الجمهور والصحافة وبرامج التوك شو.



وفي تقرير مبسط لـ" الفجر الفني " سوف نعرض بعض المواقف المحرجة التي حدثت مع الفنانين.





تامر حسني



عندما كان في حفل توزيع جائزة جينيس، وسقطت منه الجائزة وهو يُقدمها.



وعد



عندما ذهبت لحفل لكي تتكرم، وتفاجأت بأن فريق الإعداد قال اسم "ديانا حداد"، بدلاً من اسمها.



راندا البحيري



كانت تتكرم في مهرجان نجوم العرب وسقط منها التكريم على الأرض.



هاني سلامة



عندما كان ضيف في برنامج "الحكم" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أحرجته معجبة وقامت بتقبيله على الهواء، وقامت بلصق الروج على خده.



إليسا



عندما كان يستضيفها الإعلامي "مصطفى الأغا" في مسابقة "الحلم" ، وكان مطلوب منها تسليم الجائزة لمتسابقة، إلا أنا المتسابقة أحرجت إليسا، وكان يقول المذيع "اللي بتحكيلك إليسا" ، فقالت المتسابقة نعم إليسا، فردت إليها إليسا قائلة:"ما عنى لكِ الموضوع إليسا!.



جويل مردينيان



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها، وظهرت في بث مباشر على "إنستجرام" وروت الموقف كامل وقالت:" كنت مع أصدقائي في إحدى المقاهي، وبعدما شربت الكثير من السوائل، كنت أريد الدخول إلى المرحاض، ولكني لم أكن أعرف، وعندما ذهبت مع أصدقائي في مقهى آخر، شربت سحلت، وعندما ضحكت تبولت على نفسي".





محمد ثروت



عندما كان سائق وبجانبه المذيعة سهير شلبي، ويغني، ومن سواقته وقعت سهير على الأرض.