أبرزهم سمير غانم وجورج سيدهم.. مشاهير لم تتوقع غيابهم عن جنازة أصدقائهم

الأحد 29/مارس/2020 - 06:33 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
لمياء علي
يشتهر الوسط الفني بالثنائيات التمثيلية والتي تضم نخبة من الفنانين الذين عودونا على الظهور سويًا تجمعهم صداقة شخصية ببعضهم البعض بخلاف صداقتهم الفنية في التمثيل.

ولكن من الغريب بعد أن تعودنا على رؤيتهم سويًا في أعمالهم وبالبرامج واللقاءات، لا نجدهم بجانب رفقاء العمر بعد رحيلهم ولايحضروا جنازتهم لتوديعهم إلى مثواهم الأخير، الأمر الذي يحزننا جميعًا.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني، أبرز المشاهير الذين لم نتوقع غيابهم عن حضور جنازة أقرب أصدقائهم من الوسط الفني.

سمير غانم وشرين لم يودعا جورج سيدهم

شيعت صباح اليوم جنازة الفنان جورج سيدهم من كنيسة مريم العذراء بمدينة نصر، حيث اقتصر الحضور على عائلته وعدد قليل من الفنانين، أبرزهم: الفنانة إلهام شاهين، هاني رمزي، دلال عبدالعزيز.

ولكن من الغريب أن الفنان القدير سمير غانم قد تغيب عن الحضور، لأنه يعتبر الضلع الثالث في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، ولكن الفنانة دلال عبدالعزيز، زوجة الفنان سمير غانم، قد قالت من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، إنها أخفت خبر وفاة جورج سيدهم عنه للعلاقة القوية والطويلة التي تجمع الثنائي ولكنه علم بالخبر الحزين من الإعلام، وحين سمع الخبر ظل يردد يا ساتر يا رب وهو الآن لا يقوى على الحديث مع أحد من هول الصدمة.

كما تغيبت الفنانة شرين عن الحضور، بالرغم من نجاحهما سويًا في مسرحية المتزوجون، وكان آخر عمل يجمعها بالراحل إعلان تلفزيوني منذ عدة سنوات وظهروا من خلاله بنفس ملابس وديكور مسرحية المتزوجون مع الفنان سمير غانم.

عادل إمام وسعيد صالح

وتغيب الزعيم عادل إمام عن تشييع جنازة صديقه الراحل الفنان سعيد صالح، وذلك بالرغم من الصداقة الكبيرة التي جمعتهما وقدما ثنائي رائع في مسرحية مدرسة المشاغبين وفيلم سلام ياصاحبي والمشبوة وغيرها.


يحيى الفخراني ومحمود عبد العزيز

وكان على رأس المتغيبين عن جنازة الراحل محمود عبد العزيز الفنان يحيى الفخراني الذي عرف عنه صداقته الشديدة له ومشاركته بعض الأعمال السينمائية التي لا تنسى، مثل فيلم "الكيف" و"إعدام ميت".

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