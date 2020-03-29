محمد العمروسي يكشف لـ"الفجر الفني" عن الذي جذبه للمشاركة في مسلسل "النهاية"

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يواصل الفنان محمد العمروسي، تصوير مسلسل "النهاية"، الذي يعرض خلال رمضان القادم، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنان يوسف الشريف ومحمد لطفي وسهر الصايغ وسارة عادل.



وكشف محمد، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، عن الذي جذبه للمشاركة في مسلسل "النهاية" قائلًا:"هناك العديد من العوامل االتي جذبتني للمشاركة في هذا العمل من أهمها أن المسلسل مختلف بكل المعايير حيث يعتبر اول مسلسل جرافيك في العالم، بالاضافة إلى المخرج ياسر سامي الذي سيصبح من أهم المخرجين الموجودين على الساحة الفنية بشكل قوي بعد هذا المسلسل لأن منطقة الجرافيك هي لعبته الاساسية والشغل كله معتمد عليه".



وأضاف:"والفنان يوسف الشريف من أهم الفنانين على الساحة الفنية الذين يقدموا أعمال خارج الصندوق وبيقدم حاجات مفيدة للجمهور، فيعتبر هذا المسلسل ثاني عمل يجمعني به بعد مسلسل "الصياد".



وتابع:"وأيضًا مؤلف المسلسل من أفضل المؤلفين الموجودين حاليًا فهو مركز جدًا في تقديم حاجه جديدة في كل تفاصيلها، كما أن المسلسل يتضمن فريق عمل قوي مثل الفنان عمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمد لطفي".



وأضاف:"أن جميع مشاهد المسلسل صعبة جدًا لأنه تدور أحداثة في إطار أكشن رومانسي وتدور هذه الأحداث في عام 2120 حول سيطرت الكنولوجيا على العالم".



يذكر أن آخر أعمال محمد العمروسي، مسلسل "بنات موسى"، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة وفاء عامر وصبري فواز وهاجر عفيفي.