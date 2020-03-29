"مابين المزيكا والأسرة".. هكذا يقضي عاصي الحلاني أوقاته في حظر التجوال



وتوجه الحلاني خلال الفجر الفني بنصيحة لكل متابعيه وجمهوره بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، واتباع نصائح الدولة للتخلص من هذا الوباء العالمي، متمنيًا من الله أن تنتهي مأساه فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب، وتعود الأوضاع كما كانت.



يحاول الفنانين استثمار وقتهم خلال فترة حظر التجوال، مابين ممارسة الرياضة، والقرأه، والجلوس في المنازل، حيث حمل البعض على عاتقه مهام توعية الجمهور ضد فيروس"كورونا" والحد من انتشاره.وكشف فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" عن تفاصيل أنشطته الذي يقوم بها في وقت الفراغ خلال فترة حظر التجوال قائلًا:"أول شئ أقوم به عقب استيقاظي في الصباح الباكر هو قراءة الأخبار ومتابعة كل ما هو جديد لحظة بلحظة، ثم تناول وجبة الافطار مع أسرتي، حيث أحرص على قضاء أطول وقت معهم".واستكمل الحلاني، قائلًا،:" وأحاول يوميًا الإطمئنان على أصدقائي وأقاربي، وفي الليل أفضل أسمع مزيكا وأغني مع أولادي وزوجتي".