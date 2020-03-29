بعد وفاة أول رضيع به.. هل يصيب كورونا صغار السن؟

أعلنت ولاية إلينوي، وفاة رضيع أمريكي بعد إصابته بفيروس كورونا، هو ما فتح تساؤلات عن تأثير فيروس كورونا على الأطفال والرضع، وقدرة الفيروس على قتل الأطفال وفرصة تطور الفيروس لقتل النساء، ويعتبر هذا هو أول رضيع عمره أقل من عام يموت بالفيروس، ولم يتأكد العلماء ما إذا كان الفيروس هو السبب الوحيد للوفاة، أو إصابة الرضيع بأمراض أخرى.





أول حالة

وكشفت إدارة الصحة في ولاية إلينوي، أن اختبار الإصابة بفيروس كورونا للرضيع قبل وفاته ايجابيا، أكد نغوزي إيزيكي رئيس إدارة الصحة، في بيان "لم يحدث وجود حالة وفاة لرضيع مرتبطة فيروس قبل ذلك، مضيفة أن الإدارة تجري تحقيق لتحديد سبب الوفاة".





وقال جاي بي بريتزكر حاكم ولاية إلينوي، في مؤتمر صحفي، إنه مصدوم من خبر وفاة الطفل "أعرف صعوبة هذه أخبار، خاصة ما يتعلق بهذا الطفل الصغير"، مضيفا "أن الأمر محزن لعائلة الطفل الصغير، يجب أن ينتهي ذلك





رضيع إيران

وكشفت السلطات الصحية في إيران، تسجيل اليوم الأحد، حالة مصابة بكورونا عند رضيع عمره 35 يوما في محافظة خورسان، أكد جواد بازلي رئيس جامعة غونابادي، أن الرضيع جاء إلى المستشفى بعد إصابته بضيق التنفس، موضحا أن الحالة الصحية للرضيع تحسنت.





وتكشف إحصائيات أرقام الوفاة حول العالم، أن فيروس كورونا يقتل الأشخاص المسنين أو من يعانون من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وأن أغلبية المصابين صغار السن يشفون خلال أسبوعين، تشير بعض الأخبار من أكثر من بلد، أن هناك وفيات وقعت بين الشباب.





أسباب الإصابة

ويعتقد العلماء، أن الحالات المصابة بالفيروس بين الأطفال هي أقل، اقترح العلماء أسباب، منها عدم التبليغ عن الحالات، حيث يصيب الفيروس الأطفال مثل الكبار، لم تصلنا تقارير، أو أن الأهالي يظنون أن ما يعاني منه الطفل هو نزلة برد حادة.





وكما يعتقد العلماء ضمن التفسيرات المقترحة، أن عند أجسام الأطفال استجابة مختلفة لفيروس في نظام المناعي، مما يؤدي لعدم إصابتهم بالكورونا أو انتقال العدوى إليهم مثل الكبار، يعتقد العلماء، أنه "كلما كبرت في العمر كنت أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".





تحذير الشياب

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذير للشباب بعدم اعتبار أنفسهم أنهم لا يقهرون، يمكن للفيروس أن يصيبهم، وحتى يؤدي إلى وفاتهم، أكدت الدكتورة روزينا ألين خان لـ"بي بي سي"، إن مرض كورونا لا يصيب كبار السن والذين يعانون من أمراض صحية مزمنة فقط لكن يصيب الشباب أيضا.





وأضافت خان، في تصريح صحفي بعد وفاة شاب عمره 18 عاما بفيروس كورونا في إنجلترا،" إنها عالجت أشخاص كانوا بصحة جيدة في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، وهم يقبعون الان في العناية المركزة، ويحاربون الموت من أجل حياتهم.





المسنون أولا

وكشفت دراسة للباحثين في جامعة إمبريال كوليدج لندن وجود صلة بين العمر وفرص الإصابة والعدوى بفيروس كورونا، وكان كبار السن أكثر احتمالية وأعلي فرصا للدخول للرعاية المركزة بسبب الفيروس.





وتوصلت للدراسة، أن أقل من 5٪ من الأشخاص تحت سن الخمسين يحتاجون إلي العلاج في المستشفى بسبب الكورونا، ارتفعت النسبة إلى 24٪ للاشخاص في عمر يتراوح بين 70 و79 عاما، كما أن 5٪ فقط من الأشخاص أقل من 40 عاما يحتاجون إلى رعاية حرجة، بالمقارنة مع 27٪ من الأشخاص في العقد السادس و43٪ من الأشخاص في العقد السابع.





وقفرت هذه النسبة إلى 71٪ للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، طبقا لتقديرات واحصائيات تعتمد على الحالات في الصين وإيطاليا، (الدول الأكثر تضررا)





الصحة العالمية

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه بالرغم من الأدلة التي وصل إليها العلماء، والتي تشير إلى أن من يزيد عمرهم عن 60 عاما أكثر عرضة لإصابة، فإن شباب وأطفال ماتوا بكورونا أيضا





وتوصلت دراسة صينية، أجريت على أكثر من 2000 طفل أصيبوا بالفيروس،أنه "بالرغم من إن اصابات حالات الأطفال كانت أقل حدة بشكل عام، من حالات المرضى البالغين، فإن الأطفال الرضع كانوا عرضة للإصابة بالفيروس.





رئة الأطفال

وتوصلت لدراسة منشورة في دورية (ذا ساينتست)، في 16 مارس الجاري عن "تفسيرات بيولوجية لعدم إصابة الأطفال بفيروس كورونا"، أن هناك اختلافا في البروتين على سطح الخلايا الرئوية بين الأطفال والكبار، ويعتبر هذا الاختلاف السبب الرئيسي، في عدم إصابة الأطفال بهذا المرض، ويستخدم الفيروس هذا البروتين للدخول إلى خلية الرئة، واستخدامها للتكاثر.



