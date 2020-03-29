أبرزهن ياسمين صبري.. نجمات أبهرن جمهورهم بالبيجامة

الأحد 29/مارس/2020 - 06:53 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
سيدة صادق
صيحة البيجاما من الصيحات التي يسهل مواكبتها، حيث ظهرت العديد من النجمات، وهن يرتدين بيجامات حريرية أثناء تجولهن في الفترة المسائية، وقد تمكن من جعل هذا الصيحة مناسبة للشارع.

إليكم بعض النجمات العربيات والأجانب اللاتي تألقن بالبيجامة

وكان أبرز الفنانات اللاتي تألقن "بالبيجاما" وشاركن جمهورهن الصور هن ياسمين صبري، نوال الزغبي سيرين عبد النور، الملكة أحلام، ياسمين رئيس.

_ياسمين صبري

شاركت ياسمين صبري جمهورها صورة ببجامة شبابية بسيطة وهي تسمع الموسيقي وتقوم عمل التمارين الرياضية علي الجانب الآخر خطفت "ياسمين" الأنظار بصورة آخري وهي الملصق الدعائي لفيلم "ليلة هنا وسرور ، إذ ارتدت "بيجاما" وأمسكت بعضًا من أدوات الطهي،


" ياسمين رئيس"

أثارت الممثلة المصرية ​ياسمين رئيس​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إطلالتها على السجادة الحمراء، في ​مهرجان دبي السينمائي الدولي​ حيث ظهرت بـ"البيجاما".

وكتبت "ياسمين" في صفحتها الخاصة: البيجاما الجميلة لسه عاملة مشاكل”.

_نوال الزغبي

نشرت نوال الزغبي، صورة لها "بالبيجاما"،  لتظهر بإطلالة راقية وغير متكلفة وعلقت "خليك بالبيت"، وذلك التزاما بالحجر المنزلي الذي أجبرنا علية جميعاً.

سيرين عبد النور

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بعيد الأم بطريقة مختلفة، حيث نشرت مقطع فيديو لها مع والدتها وهن يرتدين البيجاما وكانت صورة غاية في الرقي حيث أبرهت جمهورها، وعلقت "بغض النظر عن منظرنا أنا وهي

_الملكة أحلام

حيث إختارت أن تطل بالبيجاما في جلسات تصوير وإختارت بيجاما من دار "فالنتينو" لتبهر جمهورها بإطلالة بسيطة ومختلفة.


_نيكول ريتشي

ارتدت نيكول ريتشي بدلة البيجاما الحريرية البنفسجية والمطبعة بالأزهار من "دولتشي آند غابانا" في وقت سابق من العام الماضي،

_جوان سمولز

أما جوان سمولز فتألقت ببدلة مكونة من قطعتين وتركت السترة مفتوحة، وارتدت تحتها صدرية سوداء من الدانتيل وأكملت إطلالتها بزوج من أحذية الكعب المدبب.

_جونز

اختارت "جونز" أيضا بدلة أنثوية حريرية بأسلوب البيجاما مطبعة بالأزهار، وتألقت بها على السجادة الحمراء وارتدت معها زوجا من حذاء الكعب ذي المقدمة المدببة.

_سيلينا غوميز

كما رُصدت سيلينا غوميز أثناء تسوقها في "سانتا مونيكا" بكاليفورنيا، وهي ترتدي بيجاما حريرية واسعة ونسقتها مع معطف طويل وكعب عال.

_ناعومي كامبل

أما العارضة السمراء ناعومي كامبل فاختارت بدلة البيجاما الحريرية بلون التركواز الجريء، ونسقتها مع قلادة شوكر سوداء وبوت الكاحل ذي الأربطة.

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