محافظ الإسكندرية يعلن عن رقم حساب للتبرع لعمال اليومية 

الأحد 29/مارس/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن فتح الحساب رقم "٩٤٥٠٨٥٦٢٦١"، ببنكي الأهلي المصري، والقاهرة، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة "ادعم عمال اليومية"، والتي أطلقت ٢٢ مارس الجاري، لتقليل الآثار الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشريف أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين. 

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية بادرت بإطلاق مبادرة ادعم عمال اليومية في إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها من البسطاء.

وأعلن محافظ الإسكندرية وقتها، عن أنه سيتم فتح حساب بنكي للتبرع للمبادرة، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، وجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.

وقرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين، حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد". كما قرر غلق كافة المحال التجارية والمحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات. 

وأعلنت الحكومة غلق التام للكافتيريات والمطاعم والنوادي الليلية، وقف وسائل النقل العامة والخاصة خلال فترة الحظر، وحظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، تطبيق عقوبات قانون الطوارئ على من يخالف القرارات الأخيرة.

وتأتي تلك الإجراءات في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا فيروس كورونا عمال اليومية حظر حركة المواطنين حركة المواطنين بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يصدم ماني من أجل ضم ماكينة الأهداف

منذ ساعة و نصف

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن إكرامي وفتحي

منذ 33 دقيقة

عضو مجلس الأهلي يشعل غضب الخطيب ويفجر أزمة جديدة داخل النادي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من الصحة بشأن نقل متعافي كورونا العدوى لغيرهم

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 8 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

05:28 م

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا