محافظ الإسكندرية يعلن عن رقم حساب للتبرع لعمال اليومية 

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن فتح الحساب رقم "٩٤٥٠٨٥٦٢٦١"، ببنكي الأهلي المصري، والقاهرة، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة "ادعم عمال اليومية"، والتي أطلقت ٢٢ مارس الجاري، لتقليل الآثار الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأكد الشريف أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين.





جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية بادرت بإطلاق مبادرة ادعم عمال اليومية في إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها من البسطاء.





وأعلن محافظ الإسكندرية وقتها، عن أنه سيتم فتح حساب بنكي للتبرع للمبادرة، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، وجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.





وقرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين، حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد". كما قرر غلق كافة المحال التجارية والمحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات.





وأعلنت الحكومة غلق التام للكافتيريات والمطاعم والنوادي الليلية، وقف وسائل النقل العامة والخاصة خلال فترة الحظر، وحظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، تطبيق عقوبات قانون الطوارئ على من يخالف القرارات الأخيرة.



