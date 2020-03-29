حملات لمرور شمال قنا للحد من الزحام أمام البنوك والمؤسسات الحكومية لتطبيق قرار حظر التجول (صور)



كما كان لمبادرة (كلنا واحد )التي تنفيذها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي دور في عمل استراحات مزودة بمظلات وكراسي للمواطنين امام العديد من المصالح الحكومية بالمحافظة وذلك اتساقًا مع الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" والتي تكفل سلامة المواطنين.



والجدير بالذكر ان محافظ قنا اللواء اشرف الداودي قد أكد في وقت سابق على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا مطالبا اياهم بالحد من التجمعات مؤكدا ان أجهزة الدولة لا تألوا جهدًا في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شانها ان تحافظ علي صحة المواطنين من العدوى.



وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم متابعة مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وسير العمل بمستشفى قنا العام، يرافقه الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد الديب مدير المستشفى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



حيث تفقد الداودي عدد من الأقسام بالمستشفى للاطمئنان على المرضى ومتابعة سير العمل والتأكد من توافر الامصال والادوية وكافة المستلزمات الطبية.



كما تابع أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بمختلف اقسام المستشفى والمكاتب الادارية والسلالم والطرقات، موجها بالاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم داخل المستشفى باستمرار حفاظا على الصحة العامة.



قامت وحدة مرور شمال محافظة قنا، بقيادة المقدم حاتم البحيري، رئيس الوحدة، بعمل كوردون أمني حول المصالح الحكومية والبنوك، من أجل تخفيف حدة الزحام، بالإضافة الى توفير أماكن لإقامة السرادقات الخاصة للمواطنين المترددين على المصالح للحد من فيروس كورونا.وتمكنت الإدارة من غلق الشوارع المحيطة، ووضع حرم آمن وحواجز حول المؤسسات الحكومية لتطبيق قرارا حظر التجوال، تحت إشارف اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، واللواء أحمد عبدالنظير، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، والعميد عبدالحميد بدر، مأمور المركز، والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا.فيما تابعت الأجهزة التنفيذية حركة المواطنين بعدد من القطاعات المصرفية والمكاتب الخدمية للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد لا سيما بالأماكن التي قد تشهد تجمعات للمواطنين امام مقراتها.كما تم رصد حركة المواطنين امام كلا من بنك مصر والبنك الأهلي ومجمع خدمات قنا البريدية حيث تلاحظ تواجد شرطي كبير امام تلك المقرات لتنظيم حركة المترددين عليها.