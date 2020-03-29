نجم ليفربول السابق: صلاح لاعب خطير بشكل لا يُصدق.. ولكن!!
الأحد 29/مارس/2020 - 06:31 م
الفجر الرياضي
أشاد جلين جونسون، مدافع ليفربول السابق، يالمستوى الذي يقدمه الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، مع الريدز خلال المواسم الماضية.
وأكد جونسون في تصريحات صحفية : ثلاثي هجوم لليفربول أصحاب قيمة كبيرة، لكن إذا كان عليّ اختيار أحدهم، سأختار محمد صلاح؛ لأنني ما زلت أعتقد أنه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.
وتابع : الفرعون المصري سجل 91 هدفا لليفربول، وعلى الرغم من أنه يضيع أمام المرمى في بعض الأحيان، إلا أنه لا يزال لاعبا خطيرا بشكل لا يُصدق.
وأختتم : صلاح سجل العديد من الأهداف الحاسمة بما في ذلك الهدف الذي أحرزه أمام تشيلسي في الموسم الماضي من تصويبة رائعة.