نجم ليفربول السابق: صلاح لاعب خطير بشكل لا يُصدق.. ولكن!!

أشاد جلين جونسون، مدافع ليفربول السابق، يالمستوى الذي يقدمه الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، مع الريدز خلال المواسم الماضية.

وأكد جونسون في تصريحات صحفية : ثلاثي هجوم لليفربول أصحاب قيمة كبيرة، لكن إذا كان عليّ اختيار أحدهم، سأختار محمد صلاح؛ لأنني ما زلت أعتقد أنه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.







وتابع : الفرعون المصري سجل 91 هدفا لليفربول، وعلى الرغم من أنه يضيع أمام المرمى في بعض الأحيان، إلا أنه لا يزال لاعبا خطيرا بشكل لا يُصدق.





