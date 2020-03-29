مصدر يكشف حقيقة العثور على "جثة" داخل بدروم عقار في الوراق

تداولت عدة مواقع إخبارية، بجانب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبرا يفيد بعثور سكان عقار بشارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق، شمال الجيزة اليوم الأحد على جثة أحد الأشخاص داخل بدروم العقار، وزعموا أن وفاته إثر تناوله جرعة مخدر زائدة.





وأكدت مصدر أمني، في تصريحات خاصة إلى الفجر، عدم ورود أي بلاغات اليوم الأحد لقسمي شرطة إمبابة والوراق، تفيد بالعثور على جثة شخص بشارع ترعة السواحل، لحدود المنطقة المشار إليها بين القسمين.





وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: "مفيش أي بلاغات بالعثور على أي جثث النهاردة"، مشيرًا كل التركيز خلال الفترة الحالة على الحملات والدوريات الأمنية على شوارع وميادين المحافظة، لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بإغلاق بحظر حركة المواطنين بعد الساعة السابعة مساء، والتأكد من إغلاق المحال التجارية والمولات، للحد من انتشار عدوى الكورونا.









وفجرت تحقيقات الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، مفاجآت حول مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وأبنائها الثلاثة بحالة تسمم جماعي بقرية برطس التابعة لمركز أوسيم، شمال المحافظة، إذ تبين أنه صباح يوم الواقعة، بعدما انتهت الأم من أعمال النظافة بالمنزل، تناولت مع أفراد أسرتها وجبة "مكرونة".





وأضافت التحقيقات، أنهم بعد ذلك شعروا بآلام في البطن وحالة قيء مستمرة، مشيرة إلى أن الأب توجه بعد ذلك إلى صيدلية في العقار المواجه للمنزل سكنهم، وأخبره بحالة الإعياء الشديدة التي أصابت أفراد أسرته، وطلب منحه أدوية مطهرة لتناولها.





وواصلت التحقيقات، أنه بعد مرور ساعات قليلة، وحلول المساء، ازدادت حالة الأم سوءا وبدأت تصرخ من شدة آلامها، حتى جاء الجيران، وأسرعوا إلى نقلها وزوجها وأطفالهما الثلاثة إلى مستشفى أوسيم المركزي، أملا في إنقاذهم.





وبينت التحقيقات أن الأم فارقت الحياة متأثرة بإصابتها عقب وصولها إلى المستشفي، وتم تحويل باقي أفراد الأسرة إلى مركز السموم.





وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك خبرا يفيد بأن سبب وفاة الأم، حال قيامها بأعمال تطهير وتعقيم المنزل، للحد من انتشار عدوي الكورونا، مستخدمة خليط أطلقوا عليه "خلطة الموت" ويتكون من (خل، ماء نار، كلور)، إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة وتقرير مفتش الصحة نفوا ذلك الأمر، وتبين أن حالة تسمم غذائي وراء وفاة الأم وإصابة زوجها وأبنائها الثلاثة.





كانت لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها وأبنائها الثلاثة بسبب حالة تسمم جماعي بمركز أوسيم شمال المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أوسيم، من مستشفى أوسيم المركزي باستقبال أسرة كاملة مصابة بأعراض تسمم.



