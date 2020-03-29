أياكس سيقدم مبلغ مالي لعائلة نوري لتعويض التقصير معه

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن نادي أياكس الهولندي سيقدم تعويضا ماديا ضخما لعائلة اللاعب عبد الحق نوري بعد استفاقته من الغيبوبة التي ظل عليها عامين و9 أشهر حسبما أعلن شقيقه منذ أيام.





وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن إدارة أياكس اعترفت بأنها قدمت رعاية غير كافية تجاه نوري عندما أصيب بسكتة قلبية عام 2017.





وأضافت الصحيفة، أن أياكس سيقدم تعويضا لعائلة نوري بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني عن عدم الاهتمام بعلاجه بشكل كافي.





وفي سياق متصل، قال إدوين فان دير سار، أسطورة حراسة المرمى الهولندية: "لو حدث اهتمام أكبر، لكان من الممكن أن يخرج عبد الحق في حالة أفضل، هذا ليس مؤكدا لكنه احتمال، نحتاج الآن إلى القيام بما هو ضروري للوفاء بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا".





وتعرض نوري المنحدر من أصول مغربية والبالغ 22 عاما لسكتة دماغية خلال مباراة ودية بين أياكس أمستردام وفيردر بريمين عام 2017، ودخل على إثرها غيبوبة طويلة.







