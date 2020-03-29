أياكس سيقدم مبلغ مالي لعائلة نوري لتعويض التقصير معه

الأحد 29/مارس/2020 - 06:34 م
عبد الحق نوري
عبد الحق نوري
وكالات
كشف تقرير صحفي بريطاني، أن نادي أياكس الهولندي سيقدم تعويضا ماديا ضخما لعائلة اللاعب عبد الحق نوري بعد استفاقته من الغيبوبة التي ظل عليها عامين و9 أشهر حسبما أعلن شقيقه منذ أيام.

وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن إدارة أياكس اعترفت بأنها قدمت رعاية غير كافية تجاه نوري عندما أصيب بسكتة قلبية عام 2017.

وأضافت الصحيفة، أن أياكس سيقدم تعويضا لعائلة نوري بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني عن عدم الاهتمام بعلاجه بشكل كافي.

وفي سياق متصل، قال إدوين فان دير سار، أسطورة حراسة المرمى الهولندية: "لو حدث اهتمام أكبر، لكان من الممكن أن يخرج عبد الحق في حالة أفضل، هذا ليس مؤكدا لكنه احتمال، نحتاج الآن إلى القيام بما هو ضروري للوفاء بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا".

وتعرض نوري المنحدر من أصول مغربية والبالغ 22 عاما لسكتة دماغية خلال مباراة ودية بين أياكس أمستردام وفيردر بريمين عام 2017، ودخل على إثرها غيبوبة طويلة.


الكلمات المفتاحية

نوري عبد الحق نوري بوابة الفجر اياكس الفجر

أخبار تهمك

شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن إكرامي وفتحي

منذ 33 دقيقة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يصدم ماني من أجل ضم ماكينة الأهداف

منذ ساعة و نصف

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

توضيح عاجل من الصحة بشأن نقل متعافي كورونا العدوى لغيرهم

منذ حوالي 4 ساعات

عضو مجلس الأهلي يشعل غضب الخطيب ويفجر أزمة جديدة داخل النادي

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 8 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ أقل من ساعتين

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وفاة ممثل كوميدي شهير على خشبة المسرح بسكتة قلبية.. تعرف على التفاصيل! (صور)

حقيقة وفاة عبد الحق نوري لاعب أياكس

هل تعلم المباراة التي دخل خلالها عبد الحق نوري في غيبوبة (فيديو)

تعرف على حقيقة وفاة المغربي عبد الحق نوري لاعب أياكس الهولندي

عبد الحق نوري يستيقظ بعد غيبوبة دامت ثلاث سنوات

نعرف على المباراة التي تسببت في غيبوبة عبد الحق نوري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

05:28 م

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا