شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن إكرامي وفتحي

الأحد 29/مارس/2020 - 06:34 م
شوبير
شوبير
الفجر الرياضي

 

كشف أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق ومقدم البرامج بقناة "أون تايم سبورت" عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي وشريف إكرامي نجمي النادي الأحمر.

 

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "إكرامي كان ينتظر عرضا من الدوري السعودي في الفترة الماضية، لكن بعد تأخر وصول العرض المناسب، قرر التوقيع والانتقال لصفوف بيراميدز".

 

وتابع: "حارس الأهلي وقع لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات، تنطلق بداية من الموسم المقبل".

 

وواصل: "ملف التجديد الخاص بـأحمد فتحي سوف يحسم خلال هذا الأسبوع، بشكل رسمي".

 

وأضاف شوبير: "فتحي سيوقع للأهلي لمدة موسمين، وهناك رغبة من جانب الأهلي واللاعب بتجديد العقد".

 

وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ عدة أيام عن تخليه عن خدمات أحمد فتحي وشريف إكرامي وأمرهم بالبحث عن نادي جديد لينضما له في الصيف القادم.

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