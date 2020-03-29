أبرزهم تامر عاشور وأصالة.. تعرف على جدول حفلات النجوم على "السوشيال ميديا"

الأحد 29/مارس/2020 - 07:46 م
حفلات أون لاين
حفلات أون لاين
ولاء عبد الناصر
تضامناً مع حملة "خليك في البيت"، لتنفيذ قرار وزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، الذي انتشر مؤخرا وتسبب في وفاة العديد من البشر، نجوم قررت أن تدعم فكرة "خليك في البيت"، وتصدر حفلات من خلال السوشيال ميديا، وفي هذا التقرير يرصد لكم"الفجر الفني"، أبرز هؤلاء النجوم:


_تامر عاشور:

أحيا المطرب تامر عاشور أول حفل غنائي لايف، بدون جمهور، ضمن مبادرات خليك بالبيت، التي تبنتها وزارة الثقافة لدعم المواطنين بالبقاء في منازلهم وكسر حالة الملل، لحين الانتهاء من أزمة انتشار كورونا.


_عمر خيرت:

كما بث يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءا دار الأوبرا المصرية حفل يضم مدحت صالح وعلي الحجار وريهام عبد الحكيم وأمينة خيرت مع الموسيقار عمر خيرت، حيث جاء ذلك في خطوة استباقية ضد الكورونا حيث أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن مبادرة وزارة الثقافة بين يديك.

_أحمد جمال:

كما أعلن المطرب أحمد جمال عن ظهوره في لقاء مفتوح مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقال أحمد أنه سيكون مع الجمهور لايف في الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد الموافق 29 مارس.


_عاصى الحلاني:

بطريقة مختلفة اختار عاصي الحلاني أن يعزف على العود، ويقدم أغنية من أغنياته يومياً على إنستجرام، "فرصة عمر وخليك بقلبي بيتك" الأغنيتان اللتان قدمهما عاصي حتى الآن وعلق: "خليك بالبيت كرمال يلي بحبوك".


_رامى عياش:

اعتبر رامي عياش هذه النوعية من الحفلات يعتبر تشجيع للناس، بالالتزام في منازلهم، ومن خلال البث المباشر على إنستجرام قدم رامي حفلا وغني أجمل أغانيه ك"اشتقتلك"، "بحب الناس الراقية"،"يامسهر عيني"، وغيرها من الأغاني المميزة.


_أصالة:

قررت المطربة السورية أصالة أن تشارك في هذه الحملة، التي وجدتها تشجيع للناس، للالتزام في منازلهم، لحين انتهي الأزمة، وأعلنت عن حفل خاص بها يوم 2 أبريل المقبل.


_أنغام:

أعلنت وزارة الثقافة تنظيم حفل أونلاين للنجمة أنغام يوم 9 من شهر إبريل المقبل فى تمام الـ 9 مساء، بعد النجاح الكبير لحفل الموسيقار عمر خيرت، والذى أذيع أون لاين على صفحة وزارة الثقافة المصرية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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