"رجال الأعمال" تطالب باستثناء البقوليات الخضراء من قرار وزارة التجارة

الأحد 29/مارس/2020 - 06:37 م
جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال
خاطبت جمعية رجال الأعمال المصريين وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل التواصل مع وزارة التجارة والصناعة لاستثناء البقوليات الخضراء مثل الفاصوليا، البازلاء، المانجيتو، وكذلك الفول السودانى، من قرار وقف تصدير، خاصة أن تلك السلع لا تقع تحت بند السلع الاستراتيجية، ومعظم إنتاجها موجه للتصدير ومتوافرة فى الأسواق الداخلية وتغطى كافة أنواع الطلب المحلى بدون أى نقص منها.
 
وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع استجابت لطلب وزير التموين على مصيلحى، بوقف تصدير الفول والعدس للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ونحن نؤيد ذلك، إلا أن قرار وزيرة التجارة تضمن كافة أصناف البقوليات سواء الجافة أو الخضراء مثل الفاصوليا والبازلاء، وهذه ليست من البقوليات وإنما خضروات، وتم تضمينها خطأ بالقرار، ولذا نحن لا نطالب باستثناء،ولكن رفعها من القرار، لأنها ليست من البقوليات وفى الوقت نفسه ليست سلع استراتيجية.
 
وقررت وزارة التجارة والصناعة، أمس السبت، وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية .
 
وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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