تطهير 254 قرية داخل الإسكندرية لمواجهة انتشار كورونا (صور)

الأحد 29/مارس/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
أطلق اليوم الأحد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية من داخل قرى أبيس مبادرة " تطهير القرى والنجوع بالإسكندرية، والتي تستهدف تطهير ٢٥٤ قرية و٤٠ قرية أخرى تابعة بإجمالي ٢٩٤ قرية، وذلك من خلال الاستعانة بمعدات وماكينات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها ٢٥ ألف ماكينة.

وقال المحافظ في تصريح صحفي اليوم إنه تم تطهير المعدات وتعقيمها بالكامل للتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، ووفرت المحافظة كافة مواد التعقيم اللازمة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ. 

وأوضح محافظ الإسكندرية أن تلك المبادرة تأتى لدعم جميع القرى بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، لاسيما فى تلك الظروف التي تخوض فيه الدولة حربها ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشريف أن المبادرات عادة يصدرها سكان الحضر والمدن لكن فى هذه المرة سيكون لأهالي القرى والنجوع دورًا وطنيًا أصيلًا ليس فقط تجاه اهاليهم ولكن تجاه مواطني الإسكندرية وباقي المحافظات الأخرى.

وقال محافظ الإسكندرية خلال إطلاق المبادرة " الإسكندرية تقدر، بكل أهاليها، وستكون مثالا يحتذى به، وسنخرج جميعا من تلك الأزمة متعاونين ومجتمعين على مصلحة بلدنا الغالية مصر، مؤكدا على ضرورة توعية الأهالي بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها والتقليل من التجمعات للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد. 

ولفت محافظ الإسكندرية الانتباه إلى أنه سيتم تدريب ٥ من المتطوعين من كل قرية على كيفية خلط مواد التعقيم بالنسبة المحددة وطرق الرش وذلك على مدار ٣ أيام متتالية، ليكون لدى المحافظة عدد كبير من المتطوعين يتم الاستعانة بهم عقب الانتهاء من تطهير القرى والنجوع في تطهير وتعقيم باقي أنحاء المحافظة.

وفي سياق أخر، أعلن محافظ الإسكندرية عن فتح حساب رقم " ٩٤٥٠٨٥٦٢٦١ "، ببنكي الأهلي المصري والقاهرة، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة " ادعم عمال اليومية "، والتي أطلقت ٢٢ مارس الجاري، لتقليل الآثار الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشريف أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين.
تطهير 254 قرية داخل الإسكندرية لمواجهة انتشار كورونا (صور)
تطهير 254 قرية داخل الإسكندرية لمواجهة انتشار كورونا (صور)
تطهير 254 قرية داخل الإسكندرية لمواجهة انتشار كورونا (صور)
تطهير 254 قرية داخل الإسكندرية لمواجهة انتشار كورونا (صور)
تطهير 254 قرية داخل الإسكندرية لمواجهة انتشار كورونا (صور)
تطهير 254 قرية داخل الإسكندرية لمواجهة انتشار كورونا (صور)
تطهير 254 قرية داخل الإسكندرية لمواجهة انتشار كورونا (صور)
تطهير 254 قرية داخل الإسكندرية لمواجهة انتشار كورونا (صور)

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا مصر فيروس كورونا الاسكندرية اخبار

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يصدم ماني من أجل ضم ماكينة الأهداف

منذ ساعة و نصف

عضو مجلس الأهلي يشعل غضب الخطيب ويفجر أزمة جديدة داخل النادي

منذ ساعة و نصف

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن إكرامي وفتحي

منذ 33 دقيقة

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

توضيح عاجل من الصحة بشأن نقل متعافي كورونا العدوى لغيرهم

منذ حوالي 4 ساعات

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

05:28 م

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا