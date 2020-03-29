تطهير 254 قرية داخل الإسكندرية لمواجهة انتشار كورونا (صور)



وقال المحافظ في تصريح صحفي اليوم إنه تم تطهير المعدات وتعقيمها بالكامل للتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، ووفرت المحافظة كافة مواد التعقيم اللازمة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.



وأوضح محافظ الإسكندرية أن تلك المبادرة تأتى لدعم جميع القرى بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، لاسيما فى تلك الظروف التي تخوض فيه الدولة حربها ضد فيروس كورونا المستجد.



وأضاف الشريف أن المبادرات عادة يصدرها سكان الحضر والمدن لكن فى هذه المرة سيكون لأهالي القرى والنجوع دورًا وطنيًا أصيلًا ليس فقط تجاه اهاليهم ولكن تجاه مواطني الإسكندرية وباقي المحافظات الأخرى.



وقال محافظ الإسكندرية خلال إطلاق المبادرة " الإسكندرية تقدر، بكل أهاليها، وستكون مثالا يحتذى به، وسنخرج جميعا من تلك الأزمة متعاونين ومجتمعين على مصلحة بلدنا الغالية مصر، مؤكدا على ضرورة توعية الأهالي بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها والتقليل من التجمعات للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.



ولفت محافظ الإسكندرية الانتباه إلى أنه سيتم تدريب ٥ من المتطوعين من كل قرية على كيفية خلط مواد التعقيم بالنسبة المحددة وطرق الرش وذلك على مدار ٣ أيام متتالية، ليكون لدى المحافظة عدد كبير من المتطوعين يتم الاستعانة بهم عقب الانتهاء من تطهير القرى والنجوع في تطهير وتعقيم باقي أنحاء المحافظة.



وفي سياق أخر، أعلن محافظ الإسكندرية عن فتح حساب رقم " ٩٤٥٠٨٥٦٢٦١ "، ببنكي الأهلي المصري والقاهرة، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة " ادعم عمال اليومية "، والتي أطلقت ٢٢ مارس الجاري، لتقليل الآثار الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأكد الشريف أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين.



أطلق اليوم الأحد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية من داخل قرى أبيس مبادرة " تطهير القرى والنجوع بالإسكندرية، والتي تستهدف تطهير ٢٥٤ قرية و٤٠ قرية أخرى تابعة بإجمالي ٢٩٤ قرية، وذلك من خلال الاستعانة بمعدات وماكينات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها ٢٥ ألف ماكينة.