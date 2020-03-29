عاجل.. الإمارات تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا





سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة.





وأعلنت الوزارة الإماراتية عن تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لسيدة عربية تبلغ من العمر 47 عاماً، تعود إلى إصابتها بعدة أمراض مزمنة مما عرضها الى مضاعفات أدت الى الوفاة.





كما أعلنت عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بالفيروس التاجي وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، موضحة أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخص من الفلبين وشخصين من الهند، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58.



