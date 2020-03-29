بأمر زيدان.. ريال مدريد يعيد لاعبه المتألق من الإعارة

الأحد 29/مارس/2020 - 06:42 م
زيدان
زيدان
مصطفى صابر
طلب المدير الفنى لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان عودة النجم النرويجي الصاعد مارتن أوتيجارد ، وإنهاء فترة إعارته من ريال سوسيداد.

واوضحت تقارير إسبانية، أن طلب زيدان لعودة أوتيجارد صاحب الـ 12 عام جاء بسبب الأزمة المالية المرتقبة بالنسبة لكل الأندية، حتى الكبيرة منها ، خلال فترة الانتقالات المقبلة بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتمكن مارتن أوتيجارد من التألق مع ريال سوسيداد  وسجل 7 أهداف وصنع  8 تمريرات حاسمة خلال الموسم الجارى.

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