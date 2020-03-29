بأمر زيدان.. ريال مدريد يعيد لاعبه المتألق من الإعارة

طلب المدير الفنى لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان عودة النجم النرويجي الصاعد مارتن أوتيجارد ، وإنهاء فترة إعارته من ريال سوسيداد.





واوضحت تقارير إسبانية، أن طلب زيدان لعودة أوتيجارد صاحب الـ 12 عام جاء بسبب الأزمة المالية المرتقبة بالنسبة لكل الأندية، حتى الكبيرة منها ، خلال فترة الانتقالات المقبلة بسبب تفشى فيروس كورونا.





وتمكن مارتن أوتيجارد من التألق مع ريال سوسيداد وسجل 7 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة خلال الموسم الجارى.