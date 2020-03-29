لفتة طيبة من مجلس الزمالك تجاه نجم الفريق الراحل
الأحد 29/مارس/2020 - 06:43 م
الفجر الرياضي
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على توفير معاش شهري لأسرة علاء علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق.
وقررت إدارة الزمالك تعيين زوجة علاء علي بأحد المناصب في النادي، بجانب توفير معاش شهري باسم اللاعب.
ونشر الزمالك في بيانه الرسمي أن تلك الخطوة تأتي من مجلس الإدارة كنوع من الوقوف بجانب أسرة علاء علي كونه أحد نجوم النادي.
يذكر أن علاء علي عن عمر قد توفي في شهر نوفمبر العام الماضي عن عمر يناهز 31 عامًا ، بعد صراع طويل مع المرض، في خبر جاء مفجعًا وصادمًا لأسرة الرياضة المصرية، ولعب علاء علي طوال مسيرته الاحترافية في العديد من الأندية المصرية أبرزها تليفونات بني سويف وسموحة وطلائع الجيش ووادي دجلة والمصري وبتروجت، بخلاف الزمالك الذي نشأ في فئاته السنية.