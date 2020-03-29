لفتة طيبة من مجلس الزمالك تجاه نجم الفريق الراحل

ونشر الزمالك في بيانه الرسمي أن تلك الخطوة تأتي من مجلس الإدارة كنوع من الوقوف بجانب أسرة علاء علي كونه أحد نجوم النادي.

ونشر الزمالك في بيانه الرسمي أن تلك الخطوة تأتي من مجلس الإدارة كنوع من الوقوف بجانب أسرة علاء علي كونه أحد نجوم النادي.

يذكر أن علاء علي عن عمر قد توفي في شهر نوفمبر العام الماضي عن عمر يناهز 31 عامًا ، بعد صراع طويل مع المرض، في خبر جاء مفجعًا وصادمًا لأسرة الرياضة المصرية، ولعب علاء علي طوال مسيرته الاحترافية في العديد من الأندية المصرية أبرزها تليفونات بني سويف وسموحة وطلائع الجيش ووادي دجلة والمصري وبتروجت، بخلاف الزمالك الذي نشأ في فئاته السنية.