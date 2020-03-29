رابط التسجيل في منصة أدمودو edmodo لتقديم البحث التقييمي بكود الطالب

الأحد 29/مارس/2020 - 06:48 م
منصة أدمودو
منصة أدمودو
رابط التسجيل في منصة أدمودو edmodo لتقديم البحث التقييمي بكود الطالب 

بدأ الكثير من الطلاب والطالبات بالتساؤل عن طريقة التسجيل في منصة أدمودو التعليمية edmodo لتقديم البحث التقييمي بعد استخراج كود الطالب من الموقع الإلكتروني الذي تم تفعيله للاستعلام عن أكواد الطلاب، وتأتي هذه الخطوة بعد قرار إلغاء الاختبارات النهائية في مصر للمراحل الدراسية التالية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث الإعدادي واستبدال الاختبارات بعمل مشروع بحثي يتم عليه التقييم  للانتقال للمرحلة التالية ، وجاءت هذه الإجراءات التي قامت بها الوزارة للتخفيف على الطلاب في ظل الأوضاع الراهنة .


منصة أدمودو

تم إتاحة منصة أدمودو التعليمية edmodo للطلاب من جميع المراحل من ابتدائي وحتى الثانوي للتواصل مع المعلمين ، كما حددت الوزارة منصة أدمودو لطلاب الثالث ابتدائي وحتى الثالث إعدادي لتقديم البحث التقييمي بعد التعرف على طريقة إعداده من قبل المعلم الذي سوف يشرح للطلاب عبر منصة أدمودو ماهية البحث المطلوب منه تقديمه لكل مادة دراسية تم دراستها حتى 15 مارس 2020 ، حيث عن طريق منصة أدمودو تتيح إنشاء فصول افتراضية كالفصول المدرسية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام أون لاين من داخل المنازل ويستطيع الطالب والمعلم من التواصل في الأوقات التي يحددها المعلم.


رابط التسجيل في منصة أدمودو edmodo

إن عملية تسجيل الدخول إلى منصة أدمودو سهلة ، حيث بإمكانكم اتباع الخطوات التالية للتسجيل في منصة أدمودو التعليمية edmodo :

الدخول على منصة أدمومو التعليمية .

الضغط على تسجيل حساب جديد.

الدخول على بوابة التسجيل للطلاب والمعلمين.

التسجيل باسم الطالب.

تسجيل الرقم السري  الخاص بالطالب أو الطالبة.

اضغط على تسجيل الدخول .


من خلال منصة أدمودو التعليمية يستطيع الطلاب والطالبات من التواصل مع بعضهم حيث بإمكانهم تقديم المشروع البحثي بشكل منفرد أو من خلال مجموعات وفق ما يحدده المعلم للطلاب .

رابط التسجيل في منصة أدمودو edmodo لتقديم البحث التقييمي بكود الطالب 

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