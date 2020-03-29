الإمارات.. الصحة تجري 220 ألف فحص للكشف عن المصابين بكورونا





أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الأحد، إجرائها أكثر من 220 ألف فحص مخبري في الدولة؛ للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بالتعاون مع مختلف الجهات الصحية في الدولة، وفي إطار الجهود الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة، والحد من انتشار الفيروس، وتؤكد الأرقام الأخيرة كفاءة وقدرات النظام الصحي في الدولة وجاهزيته للتعامل مع الفيروس، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".





وسجلت وزارة الصحة، اليوم، 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة.



