"البريد" تعلن عن مجموعة من الارشادات قبل صرف المعاشات

الأحد 29/مارس/2020 - 06:51 م
الهيئة القومية للبريد
الهيئة القومية للبريد
وتبدأ مكاتب البريد صرف معاشات شهر أبريل المقبل اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وطالبت الهيئة القومية للبريد المواطنين الحفاظ على المسافات الآمنة بينهم داخل مكاتب البريد أثناء تأدية الخدمات لمنع التكدسات من الممكن أن تحدث بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتبدأ مكاتب الهيئة صرف معاشات شهر أبريل المقبل اعتبارا من يوم الأربعاء القادم وذلك لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة " 1،2،4" من شهر أبريل وذلك لمنع التكدس في ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق (5،6،7) من شهر أبريل وبالنسبة لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبًا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل واعتبارًا من يوم الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه،ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وسبق أن قررت الهيئة تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا؛ بالإضافة إلى مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية والتي تقرر تعديل مواعيد العمل بها حتى الثالثة عصرًا؛ كما تقرر تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتب البريد وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير "سحب وإيداع" وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.

قال عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة قد شملت ايضًا زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 10 آلاف جنيه في اليوم بدلًا من 4 آلاف جنيه وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الأموال وتوجههم مباشرةً للسحب من ماكينات الصراف الآلي؛ مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة بالمناطق على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب أول بأول كما تم تشديد التنبيه على ضرورة تنظيم انتظار المواطنين داخل المكاتب بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى توضيح وشرح مميزات مد فترة العمل بالمكاتب للفترة المسائية وأهمية عدم التزاحم داخل المكاتب للعملاء وذلك للحد من التكدسات داخل المكاتب.

الكلمات المفتاحية

هيئة البريد مواعيد عمل مكاتب البريد مكاتب البريد فيروس كورونا صرف معاشات أبريل بوابة الفجر الفجر ارشادات صرف المعاشات

أخبار تهمك

توضيح عاجل من الصحة بشأن نقل متعافي كورونا العدوى لغيرهم

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يصدم ماني من أجل ضم ماكينة الأهداف

منذ ساعة و نصف

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عضو مجلس الأهلي يشعل غضب الخطيب ويفجر أزمة جديدة داخل النادي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ أقل من ساعتين

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن إكرامي وفتحي

منذ نصف ساعة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

موضوعات متعلقة

بعد الحظر.. ننشر مواعيد صرف المعاشات لمنع التكدس أمام المنافذ

المترو والبنوك.. 5 تحركات مهمة لتنفيذ حظر التجول

إعلان مواعيد صرف معاشات شهر أبريل بمكاتب البريد

"البريد" تعلن عن إجراءات ومواعيد جديدة خلال فترة حظر التجوال

حقيقة وقف معاشات مالكى السيارات وأصحاب فواتير الكهرباء المرتفعة

منعًا للتكدس.. الحكومة تُعلن صرف معاشات أبريل في هذا الموعد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

05:28 م

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا