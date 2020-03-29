زيدان يطرد 5 لاعبين من ريال مدريد

الأحد 29/مارس/2020 - 06:59 م
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اللاعبين الراحلين عن صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بالتخلص من 5 لاعبين على الأقل في الصيف القادم.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان يرغب في رحيل هؤلاء اللاعبين ليتسفد النادي منهم ماديا ويتمكن من عقد صفقات قوية في الصيف القادم.

 

وذكرت الصحفية أن اللاعبين المرشحين أن يرحلوا عن المرينجي في نهاية الموسم الجاري هم جاريث بيل ولوكا يوفيتش وخاميس رودريجيز وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز.

 

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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