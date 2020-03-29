إسرائيل تكشف عن قرار جديد بشأن فيروس كورونا





كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قرار اتخذته الحكومة في ظل مكافحتها لتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال نتيناهو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن " صادقت الحكومة الإسرائيلية من خلال استفتاء هاتفي على قرار وزير الصحة يعقوب ليتسمان، بشأن منح التصاريح لقبول تبرعات لصالح الوزارة"؛ لشراء معدات وقائية وطبية للأطقم الطبية وللمرضى".





هذا وتوفي مصاب بفيروس كورونا في إسرائيل، اليوم، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 حالة، من بين 3865 مصابا وصفت حالة 66 منهم بالخطيرة.





وأضافت الصحة الإسرائيلية: أنه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجل 405 إصابات جديدة بالفيروس؛ حيث توقف عدد الإصابات حتى صباح أمس السبت عند 3460 إصابة بضمنها 66 إصابة خطيرة بينهم 54 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي".



