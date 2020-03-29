إسرائيل تكشف عن قرار جديد بشأن فيروس كورونا
الأحد 29/مارس/2020 - 06:23 م
الفجر
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قرار اتخذته الحكومة في ظل مكافحتها لتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال نتيناهو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "صادقت الحكومة الإسرائيلية من خلال استفتاء هاتفي على قرار وزير الصحة يعقوب ليتسمان، بشأن منح التصاريح لقبول تبرعات لصالح الوزارة"؛ لشراء معدات وقائية وطبية للأطقم الطبية وللمرضى".
هذا وتوفي مصاب بفيروس كورونا في إسرائيل، اليوم، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 حالة، من بين 3865 مصابا وصفت حالة 66 منهم بالخطيرة.
وأضافت الصحة الإسرائيلية: أنه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجل 405 إصابات جديدة بالفيروس؛ حيث توقف عدد الإصابات حتى صباح أمس السبت عند 3460 إصابة بضمنها 66 إصابة خطيرة بينهم 54 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي".
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 683 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 32 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 146 ألف شخص.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.