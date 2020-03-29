وست هام يعلن عن إصابة 8 لاعبين من نجومه بفيرس كورونا

أعلن نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي، عن وجود 8 لاعبين داخل الفريق، ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية.





وأكد النادي أن اللاعبين أصبحوا في عزلة ذاتية، بعدما ظهرت عليهم أعراض خفيفة لفيروس كورونا، موضحًا أن حالتهم مستقرة حتى الآن.





وأكدت صحيفة "ذا صن البريطانية" أن موقف اللاعبين مطمئن، وأنهم يقضون فترة الحجر مع أسرهم انتظارًا لنتائج التحاليل.





أشارت إلى أن ديفيد مويس مدرب الفريق، دخل في العزلة الذاتية كإجراء احترازي بعد اتصاله المباشر مع ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال، والذي أثبت الفحص إصابته بفيروس كورونا.





وتابعت: "جميع لاعبي الفريق لديهم برامج اللياقة البدنية في المنزل، على اعتبار أن تستأنف التدريبات في 13 أبريل المقبل".





واختتمت: "سيتم إجراء محادثات أخرى الأسبوع المقبل، لمناقشة الموعد المتوقع لاستئناف النشاط في 30 من الشهر نفسه".



