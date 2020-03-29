"التعقيم والمناديل".. كيف تتجنب انتقال فيروس كورونا لمنزلك أو سيارتك؟

الأحد 29/مارس/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
زينب وهبه
في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" العالمي ووصوله إلى 196 دولة حول العالم وتسجيل ضحاياه بالآلاف، جاءت القرارات في جميع الدول بالتزام المواطنين واعتزالهم في بيوتهم حتى لا يستمر انتشار الفيروس ويتفشى الوباء بشكل أكبر يهدد البشرية جمعاء، ولكن هناك ظروف حياتية تجبر الناس على الخروج مثل شراء الطعام والأدوية وغيرها من المستلزمات التي لا غني عنها، ويجب هنا على الأشخاص اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع نقل الفيروس إلى سياراتهم أو منازلهم.

وتستعرض "الفجر" أهم الوسائل والإجراءات الوقائية فيما يلي:

1- استخدام المناديل المعقمة للأسطح:
حيث يجب أخذ الحيطة والحذر من الأسطح التي يتم ملامستها في الأماكن العامة مثل عربات التسوق ومقابض الأبواب والرفوف، والمغاسل، ومقابض الخزائن، وأبواب الثلاجة، وأجهزة التحكم عن بُعد، حيث يجب مسح الأسطح بشكل متكرر وبشكل خاص لو كان هناك مريض في المنزل، ويجب بعد مسحها بالمناديل المعقمة تركها في الهواء بهدف منح المادة المعقمة الوقت الكافي لقتل أي بكتيريا.

2- تعقيم قطع الأثاث بالبخاخات المطهرة:
وتوجد قطع أثاث لا يمكن إستخدام المناديل المعقمة لمسحها وتطهيرها كما يتم أيضًا إستخدام البخاخات المطهرة على السجاد والأرائك بهدف قتل الجراثيم سواء بكتيريا أو فيروسات غير مرئية، بالإضافة إلى رش الأسطح الأخرى بالبخاخات المعقمة في المنزل كالطاولات والأسرة والفراش، ويجب بعد رش هذه المناطق بالبخاخات المطهرة تركها لكي تجف قبل الجلوس أو النوم أو المشي على هذه الأسطح.

3- تنظيف الأرض باستخدام خليط من المبيضات:
عند خروج الشخص من المنزل قد تتعلق في حذائه ملايين الفيروسات من المناطق والأماكن التي زارها وإذا لم يقوم الشخص بخلع الحذاء عند الدخول إلى المنزل فإن هذا يعمل على نشر الجراثيم والفيروسات داخل المنزل.

وتوصي إحدى المراكز الطبية للسيطرة على الأمراض أن يُستخدم كوب واحد من المبيض ممزوجًا بخمسة غالونات من الماء لمسحوتنظيف الأرضيات، ويمكن أيضًا مزج نصف كوب من الخل الأبيض مع غالون واحد من الماء والقيام بمسح الأرض ذات المسامات مثل الخشب.

4- استخدام بيروكسيد الهيدروجين للتطهير والتعقيم:
بحسب ما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا أن نسبة 3% من بيروكسيد الهيدروجين تستطيع أن تعطل فيروس الأنف المسبب الرئيسي للزكام خلال 8 دقائق، وإذا تم صب المادة مباشرة على الأسطح مثل الحوض أو المنضدة أو المراحيض يجب تركها لمدة 10 إلى 15 دقيقة مما يمنحها الوقت للقيام بعملها بالكامل وبعد ذلك يتم فرك المنطقة ثم شطفها بالماء.

5- استخدام مطهرات طويلة الأجل لحماية المنزل:
حيث يتم تداول منتجات معقمة في الأسواق على أنها تقوم بحماية الأسطح لمدة 24 ساعة وتعتبر هذه المنتجات فعالة بشكل كبير ضد الفيروسات خاصة في حالة إستخدامها بشكل يومي يساعد هذا في منع الفيروسات والجراثيم من العيش على الأسطح في المنازل إلى جانب حماية المنزل طوال اليوم.

6- غسل اليدين بالصابون:
حيث تعتبر الطريقة المثلى التي يجب إتباعها عند العودة إلى المنزل غسل اليدين بالصابون لمدة تزيد عن 20 ثانية مما يساهم في الحفاظ على المنزل معقمًا وخاليًا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وفقًا لأراء الخبراء والمختصين بشؤون الصحة.

7- أهم النصائح لحماية سيارتك من فيروس كورونا:
- قد ينتقل فيروس كورنا المستجد من خلال الأيدي للأماكن الأكثر عرضة للتلوث داخل السيارة حيث تعد هذه الأماكن هي الأكثر إستخداما داخل السيارة ويجب تنظيفها بمواد مطهرة ومعقمة مثل الكلور أو التي تحتوي على كحول بنسبة لا تقل عن 70% بهدف التأكد من قضائها على الفيروسات.
- يجب تعقيم مقابض أبواب السيارة، والمفاتيح، وعجلة القيادة، وناقل الحركة والمقاعد، وأذرع تشغيل المساحات، وإشارتي الإنعطاف خلف المقود، وجميع الأزرار والمقابض على لوحة القيادة، وحوامل الأكواب أو الهواتف بشكل يومي.
- يجب إستخدام المناديل المطهرة والمعقمة على معظم الأسطح باستثناء الجلديات وشاشات اللمس، حيث يتوفر في الأسواق مناديل خاصة لتطهير المقاعد الجلدية أو الشاشات، وفيما يتعلق بالمقاعد القماشية فمن الممكن استخدام البخاخات المعقمة ورشها وتركها حتى تجف.

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