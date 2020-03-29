محافظ بني سويف يثني على تعامل الإعلام مع أزمتي تقلبات الطقس وكورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية دور الإعلام كركيزة أساسية للدفع بجهود الدولة التنموية في مواجهة التحديات وإدارة الأزمات، مشيرًا إلى أن الإعلام بوسائله المختلفة والمتنوعة قريب من المواطن وينتشر في كل الأماكن، وذلك يساهم في ويعاون الجهاز التنفيذي في رصد المشكلات واقتراح الحلول والمساهمة في تنفيذها.

وأثنى محافظ بني سويف على الحس الوطني الذي يمتلكه الإعلام المصري بشكل عام وأبناء بني سويف من الإعلاميين، والذي ظهر دوره الهام في إدارة الأزمات التي تعرضت لها المحافظة في تقلبات الطقس التي شهدتها محافظات مصر، بجانب الدور الذي يقوم به حاليًا في دعم الخطة الشاملة لخطة الدولة في مجابهة كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من الإعلاميين من أبناء المحافظة، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، والتي تشغل الرأي العام في تلك الفترة، بالإضافة إلى التطرق لبعض الموضوعات الخاصة بالتعامل في ظل الإجراءات الوقائية التي تنفذها الحكومة في هذه الفترة، وذلك في حضور كل من: عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ.

وأكد المحافظ، على أن الجهة المنوطة بالتصريح بشأن فيروس كورونا هي وزارة الصحة، مشيرًا إلى أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والمعلومات الطبية الصحيحة عن الفيروس من الجهة المختصة وهي الطب الوقائي.

وشّدد المحافظ، على أن نشر المعلومات غير الدقيقة عن الفيروس وتداعياته على الصحة العامة للمواطنين وعلى منظومة إدارة الأزمة بالدولة، وذلك يعد بابًا من أبواب نشر الشائعات التي تضر وتؤثر بشكل سلبي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من الإعلاميين من أبناء المحافظة، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، والتي تشغل الرأي العام في تلك الفترة، بالإضافة إلى التطرق لبعض الموضوعات الخاصة بالتعامل في ظل الإجراءات الوقائية التي تنفذها الحكومة في هذه الفترة، وذلك في حضور كل من: عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ.

وناقش المحافظ مع الإعلاميين آليات تنفيذ حملة توعوية يتبناها الإعلام بالمحافظة لزيادة وعي المواطن بالإجراءات الوقائية التي تنفذها الحكومة، للحد من التجمعات ضمن خطة شاملة لمجابهة احتمالية العدوى بالفيروس ومنع انتشاره للعبور إلى بر الأمان من تلك الأزمة.

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