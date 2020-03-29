الأوقاف تكشف مصير صلاة الجنازة بعد غلق المساجد

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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، إن قرار وقف الصلاة في المساجد أُصدر يوم السبت حتى يستوعب المواطنون الموضوع قبل صلاة الجمعة في آخر الأسبوع ويُمهد الأمر بشكل صحيح حتى يتم تنفيذ المطلوب على أكمل وجه وهذا ما حدث بالفعل بفضل وعي المواطنين، موضحًا أن الوزارة رصدت بعض الخروقات في بعض المساجد أول أمس الجمعة ولكنها لا تُذكر لأن عددها 3 مساجد فقط من بين 150 ألف مسجد على مستوى الجمهورية.



وأضاف "طايع"، أن وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اتخذا إجراءات صارمة تجاه المخالفين والتي تمثلت في إنهاء وفصل الـ3 خطباء من الخدمة مباشرة بمجرد علمه بالواقعة حين وجوده في غرفة العمليات بوزارة الأوقاف.



وعن مصير صلاة الجنازة بعد غلق المساجد، أكد أن صلاة الجنازة لا يُشترط أن تُقام في المسجد لأن لها طبيعة خاصة، ومن الممكن أن تُصلى أمام المقابر أو في الخلاء أو الفناء أو في الساحات الخارجية من المساجد؛ بشرط أن تكون الصوف متباعدة وأن يكون هناك مسافات بين المصلين منعا لانتشار الوباء؛ ولكن لا يُشترط أن تُفتح المساجد لإقامة صوات الجنازة، موضحًا أن وزارة الأوقاف تبرعت بمبلغ 50 مليون جنيه لدعم العمالة الموسمية والعمالة المؤقتة المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع 6 ملايين جنيه قبل شهر رمضان مباشرة عن طريق فائض الريع على إدارة البر في 27 محافظة.



ووجه رسالة لكل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، مستشهدا بحديث الرسول حين قال: "ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم"، موضحًا أن يجب أن نشعر بالأخرين وخاصة الجيران.



واختتم بحديث الرسول عندما قال: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



