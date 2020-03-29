نجم بيراميدز يوافق على الرحيل إلى الزمالك

يسعى نادى الزمالك، للحصول على خدمات نجمه السابق ولاعب بيراميدز الحالي عمر جابر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأبدى عمر جابر موافقته على العودة لصفوف نادي الزمالك فريقه الأسبق، وذلك في محاولات لإناع من المشرف على الكرة أمير مرتضى، وعضو مجلس الإدارة أحمد مرتضى.





وطلب نجم بيراميدز من إدارة الزمالك التقدم لبيراميدز بعرض رمسي وجاد من أجل ضمه فى نهاية الموسم الحالى، نظرا لأنه يرتبط بعقد مع الفريق ينتهى بنهاية الموسم المقبل.









ويطمح نادى الزمالك في التعاقد مع ظهير أيمن مميز ، وذلك تعويضاً لرحيل اللاعب التونسي حمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الشتوية