نجم بيراميدز يوافق على الرحيل إلى الزمالك

الأحد 29/مارس/2020 - 07:30 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
يسعى نادى الزمالك، للحصول على خدمات نجمه السابق ولاعب بيراميدز الحالي عمر جابر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأبدى عمر جابر موافقته على العودة لصفوف نادي الزمالك فريقه الأسبق، وذلك في محاولات لإناع من المشرف على الكرة أمير مرتضى، وعضو مجلس الإدارة أحمد مرتضى.

وطلب نجم بيراميدز من إدارة الزمالك التقدم لبيراميدز بعرض رمسي وجاد من أجل ضمه فى نهاية الموسم الحالى، نظرا لأنه يرتبط بعقد مع الفريق ينتهى بنهاية الموسم المقبل.


ويطمح نادى الزمالك في التعاقد مع ظهير أيمن مميز ، وذلك تعويضاً لرحيل اللاعب التونسي حمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الشتوية

الكلمات المفتاحية

عمر جابر بيراميدز بوابة الفجر الفجر الزمالك الدكتور عمرو أبوسمرة

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى الزمالك وضم ثنائي دجلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ 19 دقيقة

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن إكرامي وفتحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 6 ساعات

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

تشافي يكشف مفاجأة بشأن موقفه من تدريب برشلونة

منذ 43 دقيقة

هدف فايلر الأول.. صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

محمد إبراهيم: عمر جابر انتقل لـ"بيراميدز" للحفاظ على مكانه في منتخب مصر

الزمالك يفاوض مدافع منتخب تونس

الصفقات تتوالى.. الزمالك يحسم كبري صفقاته الصيفية

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء: رد على كهربا.. أزمة قبل مواجهة بيراميدز.. انتقال نجم الزمالك للدوري الاسكتلندي

بند تعجيزي فى عقد أحمد الشناوي يمنعه من الانتقال إلى الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

06:48 م

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا