العاملون بالسكة الحديد يواجهون كورونا بـ 5 آلاف كمامة يوميًا

الأحد 29/مارس/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تقوم بصرف إجمالي 5000 كمامة يوميا لطوائف العمال المشتغلين بها وبالخطوط المختلفة، والتي تشمل طوائف العمال المحتكين بالجمهور كالكمسارية والصرافين وغيرهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن هذه الكمامات يتم توزيعها وفقا للكثافات، ففي نطاق منطقة القاهرة يتم توزيع يوميا 1000 كمامة، وكذلك 1000 كمامة لمنطقة وسط الدلتا، فيما يتم توزيع 600 كمامة يوميا لباقي المناطق.

وأوضح أن توزيع هذه الكمامات يشمل طوائف العاملين المتعاملين مع الجمهور، ولكنه لا يسري على الإداريين، لأنهم الأقل تعاملا مع الجمهور، حيث تأتي خطوة توزيع الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية الأخرى والتي تتضمن أيضا عمليات التعقيم والتطهير المستمرة لكل القطارات العاملة، والمحطات، والمكاتب الإدارية.

وعن عمال الورش الفنيين أوضح أنه نظرا لعدم احتكاك العاملين بها بشكل مباشر مع الجمهور، فإنه يتم توزيع 500 كمامة في الورش الرئيسية في الفرز وورش أبو غاطس.

في سياق آخر شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل على ضرورة أن يكون مستوى النظافة في الأكشاك التي تبيع المنتجات للركاب بمحطات السكة الحديد على أعلى مستوى وان يلتزم العاملين بها بكافة المعايير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على انه لن يتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد هذا المرفق الحيوي الهام وان مستوى النظافة لأن صحة المواطن المصري في المرتبة الأولى.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة ظهر اليوم للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للركاب وعلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  لعدم تكدس الركاب.

حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر  واطمئن على عدم التزاحم  وارتداء كافة المتعاملين مع الجمهور للكمامات والقيام بالتطهير والتعقيم المستمر لكافة أرجاء المحطة من شبابيك التذاكر إلى مقاعد الركاب إلى الأبواب.

كما تفقد الوزير  كل  أرصفة المحطة بدءا من رصيف1 حتى رصيف 11،  وفي حواره مع أحد الركاب على رصيف 8  أفاد المواطن بأنه كان قد قام بحجز في قطار  رقم 982 من القاهرة إلى أسوان قبل عدة أيام ولكن تشغيل القطار بسبب الحظر إلى أسيوط فوجه الوزير قيادات السكة الحديد باستكمال القطار مسيره حتى أسوان بسبب تلك الحجوزات ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن.

ثم توجه الوزير إلى قطار رقم 951 غير المكيف المتجه من القاهرة إلى الزقازيق حيث اطمئن على عدم تزاحم الركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم.

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