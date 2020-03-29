تصريح هام من وزيرة التضامن بشأن زيادة جميع المعاشات

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزرات ستقوم بصرف الـخمس علاوات ابتداءً من شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من قام بتوجيه صرف هذه العلاوات، وحسم الجدل بخصوص هذه الجدية.





وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن اجمالي العلاوات المتجمدة التي ستصرف تزيد قيمتها عن 27 مليار جنيه، وستكلف هذه العلاوات ميزانية الدولة كل عام 7 مليار جنيه.





وتابعت أن المعاشات ستزيد بنسبة 14%، وهذا سيفيد 10 مليون مواطن، مضيفة أن المستفيدين من معاش تكافل وكرامة سيصلوا خلال الفترة القليلة المقبلة لـ3.5 مليون أسرة بما يشمل 15 مليون مواطن.





وتبدأ مكاتب البريد صرف معاشات شهر أبريل المقبل اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وطالبت الهيئة القومية للبريد المواطنين الحفاظ على المسافات الآمنة بينهم داخل مكاتب البريد أثناء تأدية الخدمات لمنع التكدسات من الممكن أن تحدث بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.





وتبدأ مكاتب الهيئة صرف معاشات شهر أبريل المقبل اعتبارا من يوم الأربعاء القادم وذلك لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة " 1،2،4" من شهر أبريل وذلك لمنع التكدس في ظل الظروف التى تمر بها البلاد.





أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق (5،6،7) من شهر أبريل وبالنسبة لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبًا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل واعتبارًا من يوم الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه،ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.





وسبق أن قررت الهيئة تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا؛ بالإضافة إلى مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية والتي تقرر تعديل مواعيد العمل بها حتى الثالثة عصرًا؛ كما تقرر تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتب البريد وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير "سحب وإيداع" وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.



