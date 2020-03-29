"التضامن" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن المواطن المصري يستحق كل ما هو أفضل رغم كل الإجراءات المبذولة من قبل الوزارة؛ موضحًا أن الوزارة تحاول جاهدة تحسين جميع الخدمات بكافة القطاعات ومنها التأمينات الاجتماعية.





وأَضاف "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته لوزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بوضع خطة لضمان عدم التكدس على المكاتب حرصًا على حياة المواطنين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد؛ وبالفعل وزيرة التضامن الاجتماعي درست أكثر من سيناريو ليتم الصرف المعاشات؛ وفي نفس الوقت لا يحدث تكدس على المكاتب.





وأوضح، أنهم توصلوا إلى تقسيم أصحاب المعاشات إلى 3 فئات؛ والتي تتمثل في أن الفئة الأولى التي يقل معاشها عن ألف جنيه ستصرف المعاشات في أول 3 أيام من الشهر والصرف يكون متاحًا من مراكز الهيئة ومكاتب البريد والتي يصل عددها 4300 منفذ على مستوى الجمهورية، والفئة الثانية من يمتلكون كروت الـ ATM، والحسابات المحولة على البنوك والذين سيتم الصرف لهم من أول يوم في الشهر وبعد ذلك سيكون الصرف من خلال المنافذ الخاصة بالهيئة والبريد بدابة من اليوم الأحد والذي سيكون متاحًا لكل المواطنين الذي يقل معاشهم عن 2000 جنهي والذين يمثلون 5 مليون صاحب معاش.





وبين المستشار الإعلامي، أن المرحلة الثالثة تتمثل في 800 ألف والذين سيحصلون على معاشاتهم بداية من يوم 8 في الشهر، موضحًا أن أي شخص يمتلك ATM يستطيع الصرف من أول يوم في الشهر.





وبالنسبة للبطاقات المتوقفة للتنشيط، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بعودة كل البطاقات المتوقفة للتنشيط حتى شهر 6 المقبل؛ وحال لم تتحسن الأمور بشأن فيروس كورونا فإنه سيتم التجديد لما بعد شهر يونيو المقبل، موضحًا أن أي صاحب معاش توقفت الفيزا الخاصة به وتوقف معاشه لتحديث البيانات فإنه يستطيع الحصول على معاش الشهور الماضية وأيضا معاش شهر 4 بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي تسهيلا على المواطنين.