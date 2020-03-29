تشافي يكشف مفاجأة بشأن موقفه من تدريب برشلونة





كشف تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري عن مفاجأة بشأن موقفه من تدريب نادي برشلونة الإسباني في يوما ما.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي أشارت إلى أن نادي برشلونة كان يرغب في التعاقد مع تشافي ليتولى تدريب الفريق خلفا للإسباني إرنستو فالفيردي قبل أن يتم التعاقد مع كيكي سيتين.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "أنا واضح. أريد العودة إلى برشلونة، ومتحمس للغاية لهذا الأمر".

وتابع تشافي: "ربما قبل بضع سنوات، كنت أحصل على بعض الاحترام، ولكن الآن بعد أن أصبحت في مجال التدريب، أعتقد أنه يمكنني نقل بعض الأمور للاعبين، لكنني أوضحت لمسؤولي برشلونة أنني أرى نفسي في مشروع يبدأ من الصفر، وأن أكون صانع القرار".

وأضاف: "نشر تفاصيل المفاوضات مع برشلونة في الإعلام؟ ليس لدي مشكلة. أنا لا أختبئ ولن أتراجع. أود أن أعمل مع أشخاص أثق بهم ولديهم ولاء. لا يمكن أن يكون هناك أي شخص فاسد حول غرفة الملابس، وأفضل عودة بعض اللاعبين السابقين للنادي مثل كارليس بويول".

وأكمل: "أنا جزء من فريق، ولا أريد اتخاذ القرار بمفردي، هنا في السد نتخذ القرارات مع الموظفين، رغم أن لدي الكلمة الأخيرة في النهاية".

وواصل: "أخبرني كرويف أنهم سيأتون للبحث عني في برشلونة، ومنحني نصائح بشأن ذلك. أود أن أكون في انسجام تام مع الجميع. لا يمكن لأي شخص في غرفة تبديل الملابس أن يكون سلبيًا أو فاسدًا، والمشكلة الطبية مهمة وكل شيء في الفريق يجب أن يكون مناسبًا للعمل".

وأنهى تشافي تصريحاته قائلا: "طوال مسيرتي أردت الذهاب إلى المنتخب، وفعلت ذلك بكثير من الفخر. لقد أعلنت أنني مع حرية الناس، ولست ضد إسبانيا، وأعتقد أنه من الظلم ألا يتمكن المواطنون من التصويت على مصيرهم في استفتاء قانوني".