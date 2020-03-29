تشافي يكشف مفاجأة بشأن موقفه من تدريب برشلونة

الأحد 29/مارس/2020 - 07:34 م
تشافي
تشافي
حسام مجدي


كشف تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري عن مفاجأة بشأن موقفه من تدريب نادي برشلونة الإسباني في يوما ما.

 

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي أشارت إلى أن نادي برشلونة كان يرغب في التعاقد مع تشافي ليتولى تدريب الفريق خلفا للإسباني إرنستو فالفيردي قبل أن يتم التعاقد مع كيكي سيتين.

 

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "أنا واضح. أريد العودة إلى برشلونة، ومتحمس للغاية لهذا الأمر".

 

وتابع تشافي: "ربما قبل بضع سنوات، كنت أحصل على بعض الاحترام، ولكن الآن بعد أن أصبحت في مجال التدريب، أعتقد أنه يمكنني نقل بعض الأمور للاعبين، لكنني أوضحت لمسؤولي برشلونة أنني أرى نفسي في مشروع يبدأ من الصفر، وأن أكون صانع القرار".

 

وأضاف: "نشر تفاصيل المفاوضات مع برشلونة في الإعلام؟ ليس لدي مشكلة. أنا لا أختبئ ولن أتراجع. أود أن أعمل مع أشخاص أثق بهم ولديهم ولاء. لا يمكن أن يكون هناك أي شخص فاسد حول غرفة الملابس، وأفضل عودة بعض اللاعبين السابقين للنادي مثل كارليس بويول".

 

وأكمل: "أنا جزء من فريق، ولا أريد اتخاذ القرار بمفردي، هنا في السد نتخذ القرارات مع الموظفين، رغم أن لدي الكلمة الأخيرة في النهاية".

 

وواصل: "أخبرني كرويف أنهم سيأتون للبحث عني في برشلونة، ومنحني نصائح بشأن ذلك. أود أن أكون في انسجام تام مع الجميع. لا يمكن لأي شخص في غرفة تبديل الملابس أن يكون سلبيًا أو فاسدًا، والمشكلة الطبية مهمة وكل شيء في الفريق يجب أن يكون مناسبًا للعمل".

 

وأنهى تشافي تصريحاته قائلا: "طوال مسيرتي أردت الذهاب إلى المنتخب، وفعلت ذلك بكثير من الفخر. لقد أعلنت أنني مع حرية الناس، ولست ضد إسبانيا، وأعتقد أنه من الظلم ألا يتمكن المواطنون من التصويت على مصيرهم في استفتاء قانوني".

الكلمات المفتاحية

تشافي بوابة الفجر برشلونة الفجر أخبار برشلونة اليوم ا

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ 19 دقيقة

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

منذ ساعة و نصف

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى الزمالك وضم ثنائي دجلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

هدف فايلر الأول.. صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تشافي يكشف مفاجأة بشأن موقفه من تدريب برشلونة

منذ 43 دقيقة

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن إكرامي وفتحي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رونالدينيو يحرج بويول!

رسالة غامضة من تشافي إلى نجم برشلونة السابق

لايف - مقابلة رئيس نادي برشلونة.. يصدم جماهير البرسا بشأن نيمار.. ويوجه رسالة نارية لغرفة ملابس البلوجرانا

نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم: عبد العزيز بن تركي رئيسا للاتحاد العربي.. والنصر يودع دوري الأبطال

أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحسم مصير فالفيردي و3 مرشحين ينافسون تشافي لتدريب البلوجرانا.. وتفاصيل الصفقة التبادلية

تصريح ناري من مدرب برشلونة بشأن الميركاتو الشتوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

06:48 م

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا