محافظ البحر الأحمر للمواطنين بعد غلق الشواطئ: "إحنا خايفين عليكم"

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة لا يوجد بها شواطئ عامة مثل الإسكندرية، موضحًا أن هناك شاطئًا خاصًا في مدينة الغردقة وشاطئ في مدينة سفاجا وشاطئ في منطقة القصير.





وأضاف "حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، أنه تجمع أول أمس الجمعة بعض المواطنين على شاطئ 4، مشيرًا إلى أنه بمجرد التنبيه عليهم استوعبوا الموقف وغادروا الشاطئ فورًا، موضحًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا صباح أمس السبت من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المخلية وتحدث في هذا الموضوع بالتحديد.





وأكد أنه خلال اتصال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية به أصدر قرارًا بمنع التجمعات على كورنيش الشاطئ نفسه، موضحًا أن جميع المواطنين التزموا بالقرار لمساعدة الدولة في منع تفشي وباء كورونا المستجد.





وأشار المحافظ، إلى أن المواطن لديه بعض المعتقدات الخاطئة عن فيروس كورونا والتي تتمثل في أنه حال وجوده في منطقة مفتوحة أو منطقة بها بحر فإن ذلك يمنع انتقال العدوى إليه، موضحًا أن هناك بعض المواطنين البسطاء الذي لا يعلمون كثيرًا عن طرق انتقال عدوى الفيروس ويتعاملون بتلقائية شديدة مع الموضوع؛ مؤكدًا أن هذه الأزمة أثبتت لأول مرة أن الحكومة أكثر حرصًا على المواطن أكثر من نفسه.





وعن قرار حظر الشواطئ وغلقها، وجه رسالة للمواطنين قائلًا: "لو مش خايفين على نفسكم هنخاف إحنا عليكم".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.