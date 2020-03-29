طارق عامر: عدد عملاء البنوك حوالي 21 مليون فرد

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الدولة تتخذ عدة إجراءات متتابعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سواء من ناحية الرئيس عبدالفتاح السيسي أو الحكومة أو البنك المركزي، لافتًا إلى أن الإجراءات المتخذة اليوم هدفها حماية الاقتصاد المصري والمتعاملين فيه ومؤسسات مصر.





وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن عدد عملاء البنوك حوالي 21 مليون فرد و192 ألف شركة قطاع خاص علاوة على شركات القطاع العام والحكومي.





وتابع: "توجهنا الأساسي حماية العمالة والموظفين في شركات القطاع الاقتصادي بالدولة، مردفا "اتخذنا قرارات اليوم لتخفيض الأعباء على المواطنين والشركات في الفترة الحالية الاستثنائية".





كان قد قرر البنك المركزي المصري، ولفترة مؤقتة، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهًا مصريًا للأفراد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا للشركات.





واستثنى “المركزي” من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهًا مصريًا.





ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.





وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد، أن ذلك يأتي فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.





وأضاف “المركزي” أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للحد من انتشار الفيروس، وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.





ودعا البنك المركزي المصري، كافة المواطنين إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.





تجدر الإشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين.



