أبرزهن صافيناز.. راقصات أجنبيات بدأن شهرتهن من مصر

صوفينار



كاميليا



وتعد الراقصة الاستعراضية "كاميليا" من الراقصات اللاتي أثبتن وجودهن مؤخرًا ضمن راقصات تتمتعن بشعبية واسعة مثل صوفينار ودينا، كما شاركت "كاميليا" في فيلم يحمل اسم "جمهورية إمبابة" ورقصت على أغنية خلال الفيلم، ساهمت في شهرتها بنسبة كبيرة، وهي "ياغزال الدرب الأحمر"، والتي أداها المطرب الشعبي حسين غاندي، وشارك فى تصويرها الفنانان أحمد وفيق وإيناس عز الدين.



إليسار



عرف الجمهور المصرى "اللبنانية" إليسار بعد ظهورها فى فيلم "عيال حريفة"،وبعد ظهورها فى الفيلم أصبحت إليسار الراقصة رقم واحد فى أماكن السهر سواء فى القاهرة أو الساحل الشمالى.



آلا كوشنير



عرفها الجمهور المصرى من خلال فيلم "أوشن 14"، وبالتحديد فى أغنية "آه لو لعبت يا زهر"، وأصبحت كوشنير العام الماضى مطلبا فى أغلب الحفلات، وقدمت عددا من الرقصات فى أماكن مختلفة كان من بينها الساحل الشمالى.



أوكسانا



طلت الراقصة "الروسية" أوكسانا لأول مرة على الجمهور المصرى من بوابة برنامج "الراقصة"، والذى عرضته فضائية "القاهرة والناس"، وخطفت أنظار لجنة التحكيم، والمكونة من السيناريست تامر حبيب، والفنانة فريال يوسف، مع الراقصة دينا.



بريندا



هى راقصة "أرجنتينية" طلت على الجمهور المصرى من بوابة برنامج "الراقصة"، ودفع تألقها فى البرنامج المنتجين السينمائيين للتعاقد معها، وبعد البرنامج أقامت بريندا فى مصر، بعد أن أغلقت مدرسة الرقص الخاصة بها فى الأرجنتين، وظهرت فى فيلم "سطو مثلث"، من خلال أغنية "ولعة" لحمزة الصغير.



جوهرة



وشاركت جوهرة فى عدد من الحفلات الغنائية وحفلات الزفاف فى مصر، ولكن شهرتها ومعرفة الجمهور بها جاءت من خلال فيديو تم تصويره لها خلال رقصها فى مكان سهر شهير، وحقق الفيديو نسبة مشاهدات كبيرة وصلت إلى 2 مليون مشاهدة فى أقل من 10 ساعات، ولكن بعد نشر الفيديو تم القبض عليها، وأفرج عنها اليوم، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص.



برديس



أعلنت الراقصة برديس اعتزالها الرقص الشرقي، بعد أيام من وفاة زميلتها الراقصة غزل، وطلبت برديس من جمهورها وأصدقائها عبر صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، عدم نشر أي مقطع أو صورة لها بـ"بدلة الرقص"، كما طلبت غلق جميع الصفحات التي تحتوي على مقاطع رقص لها.





أصبحت الراقصة الأرمنية الأصل "صافيناز" من أشهر الراقصات فى مصر فى السنوات الأخيرة، وأدت شعبيتها ونجوميتها الكبيرة التى حققتها فى مصر، لتفكير العديد من الراقصات الأجنبيات لمنافستها، وكانت آخرهن الراقصة الروسية إيكاترينا أندرويفا، وشهرتها "جوهرة"، إليكم بعض الراقصات الأجنبيات اللاتي بدأت شهرتهن من مصر.استعان أحمد السبكى بالراقصة "الأرمينية" صوفينار الشهيرة بـ"صافيناز" قبل 3 سنوات بعدما أثارت ضجة برقصتها فى فيلم "القشاش" الذى يعد الظهور الأول لها فى مصر، لتكون الراقصة المفضلة فى أفلامة