ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي ريال مدريد منفتح لبيع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن حملة الإحلال والتجديد للفريق "الملكي"، استعداداً للموسم الجديد.

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي ريال مدريد منفتح لبيع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن حملة الإحلال والتجديد للفريق "الملكي"، استعداداً للموسم الجديد.

سيكون ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، والمدرب زين الدين زيدان على استعداد لإحداث ثورة تغييرات في تشكيلة الفريق، سواء في الراحلين أو الوافدين الجدد في الميركاتو الصيفي المقبل.

سيكون ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، والمدرب زين الدين زيدان على استعداد لإحداث ثورة تغييرات في تشكيلة الفريق، سواء في الراحلين أو الوافدين الجدد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويريد ريال مدريد التخلص من عدة لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل جلب وجوه جديدة أمثال غادون سانشو، وكيليان مبابي، وبول بوغبا، وفابيان رويز، ودوني فان دي بيك.







