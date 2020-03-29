ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق
الأحد 29/مارس/2020 - 07:49 م
وكالات
كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي ريال مدريد منفتح لبيع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن حملة الإحلال والتجديد للفريق "الملكي"، استعداداً للموسم الجديد.
سيكون ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، والمدرب زين الدين زيدان على استعداد لإحداث ثورة تغييرات في تشكيلة الفريق، سواء في الراحلين أو الوافدين الجدد في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويريد ريال مدريد التخلص من عدة لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل جلب وجوه جديدة أمثال غادون سانشو، وكيليان مبابي، وبول بوغبا، وفابيان رويز، ودوني فان دي بيك.
ووفقاً لمعلومات موقع أوك دياريو الإسباني، فإن لوكاس فاسكيز الذي سينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف عام 2021، سيكون أحد اللاعبين المطروحين للبيع في السوق الصيفي المقبل.
وأوضح الموقع أن مسؤولي ريال مدريد لا يرغبون في الدخول في مفاوضات مع لوكاس فاسكيز في الأشهر المقبلة لتمديد عقده، وبالتالي، يمكن للجناح الإسباني اللعب في نادٍ جديد بعيداً عن ريال مدريد في غضون بضعة أشهر.