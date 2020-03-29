تشيلسي يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي تشيلسي الإنجليزي تواصلوا مع نظرائهم في ريال مدريد الإسباني لبحث مدى إمكانية التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن أشرف حكيمي يلعب حاليًا مع بروسيا دورتموند، حيث انضم إلى النادي الألماني على سبيل الإعارة من النادي الملكي في الصيف الماضي لمدة موسم.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن النجم المغربي قدم آداءً مميزًا مع أسود الفيستفاليا مما أدى إلى جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية على رأسها تشيلسي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي تواصل بالفعل مع ريال مدريد من أجل بحث إمكانية التعاقد مع أشرف حكيمي في نهاية الموسم الحالي.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه لا يوجد بند الشراء الدائم في عقد إعارة حكيمي إلى بروسيا دورتموند مما يعني عودته إلى ريال مدريد مرة أخرى في الصيف المقبل.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مسئولي ريال مدريد أبلغوا نظرائهم في تشيلسي بأنهم لن يتخذوا أي قرار بشأن أشرف حكيمي إلا بعد نهاية الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن خطة ريال مدريد كانت تتمثل في الاعتماد على خدمات حكيمي في الموسم المقبل ولكن إدارة الملكي ستترك الكلمة الأخيرة للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.





ونوهت الصحيفة البريطانية أنه إذا نجح تشيلسي في حسم تلك الصفقة فإن أشرف حكيمي سيكون ثاني نجم مغربي ينضم إلى البلوز في الصيف المقبل بعد حكيم زياش الذي سينتقل رسميًا إلى قلعة ستامفورد بريدج من آياكس أمستردام الهولندي عند بداية فترة الانتقالات الصيفية.







