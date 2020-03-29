هدف فايلر الأول.. صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي وبيراميدز

الأحد 29/مارس/2020 - 07:49 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي
اقترب فريقا الأهلي وبيراميدز من عقد صفقة تبادلية تاريخية في الصيف المقبل، حيث يرغب الفريقان في ضم لاعب مميز من صفوف الأخر بالميركاتو الصيفي.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قد طلب من إدارة الفريق ضم إيريك تراوري في الصيف المقبل، لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

ويسعى الأهلي لضم تراوري في صفقة تبادلية، بضم اللاعب مقابل الموافقة على انتقال جيرالدو دا كوستا أو صالح جمعة لبيراميدز.

ويقدم تراوري مستوى أكثر من رائع مع فريق بيراميدز منذ انتقاله للفريق قادما من مصر المقاصة.

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