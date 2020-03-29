محمود عبد المغني: "خليك في البيت واعمل بيتك جامع"

الأحد 29/مارس/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان محمود عبد الغني، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة برفقة عائلته.

وعلق محمود، على الصورة قائلًا:"خليك في البيت لو الجامع اتقفل اعمل من بيتك جامع".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا يبارك لك في اولادك" وأضاف آخر"اقسم بالله انت انسان محترم ومن بيت محترم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بسم الله ماشاءالله عليكم".


يذكر أن آخر أعمال محمود عبد الغني، فيلم "حملة فرعون"، وتدور أحداثة في إطار أكشن، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان عمرو سعد ورامز أمير ومحمد لطفي وسوزان نجم الدين، والفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز.

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