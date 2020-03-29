بسبب كورونا.. الخارجية الإماراتية تعلن إغلاق مراكز "سعادة المتعاملين" مؤقتا





قررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مساء اليومالأحد، إغلاق مراكز "سعادة المتعاملين" التابعة لها مؤقتاً اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كوورنا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وأكدت الخارجية الإماراتية على استمرارها في تقديم كافة خدماتها عبر القنوات الذكية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتوجهات الحكومية في ظل الوضع الراهن.





كما أصدرت تنويهاً للمتعاملين عبر كافة قنوات التواصل الاجتماعي أكدت من خلاله على آلية التقديم على خدمات التصديق من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mofaic.gov.ae)، وبعد التقديم على الخدمة على موقع الوزارة يقوم المتعامل بالتواصل مع بريد الإمارات على الرقم (600599999)؛ ليتم استلام المستند منه من موقعه، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".





ويشترط من المتعامل تسليم بريد الإمارات نسخة من إيصال الدفع وأصل المستند لإتمام إجراءات التصديق من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بناء عليه وبعد الانتهاء من عملية التصديق يتم إرسال إشعار للعميل بالبريد الإلكتروني أو برسالة نصية لإبلاغه عن انتهاء عملية التصديق ومن ثم التنسيق مع المتعامل لتحديد الموعد المناسب لتسليم المستند.





وأفادت الخارجية الإماراتية باتخاذها كل التدابير اللازمة لضمان انسيابية الأعمال في ظل الظروف الحالية وذلك بتوفير مجموعة من الخدمات الذكية والتي تساهم بدورها بتسهيل الإجراءات على المتعاملين.





هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم أمس السبت، تنفيذ 34 علمية إجلاء لمواطني الدولة ومرافقيهم في الخارج وعادوا إلى أرض الوطن.





ولفت وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الدكتور خالد المزروعي ، إلى أنه تم التواصل مع المواطنين في الخارج لحثهم على اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية، مؤكداً على التواصل مع مواطني الدولة في الخارج أيضاً لتسهيل عودتهم إلى البلاد.



