خلال ساعات| الاتحاد السعودي يقرر استئناف دوري المحترفين

الأحد 29/مارس/2020 - 08:01 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
أميرة فطيم


كشفت تقارير صحفية عن عزم الاتحاد السعودي لكرة القدم، استئناف الدوري في نهاية الموسم الحالي، أو في بداية الموسم المقبل.

وجاء قرار الاتحاد باستكمال الدوري؛ استنادا للأنباء التي تفيد بانتهاء حظر التجوال وتعليق النشاط الرياضي في أواخر شهر إبريل المقبل، ما يعني أن مباريات الدوري ستستأنف خلال شهري رمضان وشوال، ومن ثم سينظر كيف ومتى سيكون الموسم المقبل.

وأضافت التقارير أنه ربما يستكمل الدوري بداية من الموسم المقبل؛ وذلك في حال مد حظر التجوال، وما يقرره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم قررا تعليق النشاط الرياضي في المملكة؛ كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الهلال يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

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فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الدوري السعودي الحظر التجوال

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