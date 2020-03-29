روما يجهز احتفالية خاصة بالأطقم الطبية في مباراته الأولى بعد مرور الأزمة

ذكر نادي روما الإيطالي لكرة القدم أنه يخطط لتكريم والاحتفال بالأطقم الطبية في إيطاليا بمجرد استئناف منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، والسماح للجماهير بدخول الملاعب بعد انتهاء وباء "فيروس كورونا".

وذكر النادي مساء أمس السبت إنه سيتيح خمسة آلاف تذكرة مجانية للعاملين بالصحة" للسماح للجماهير بالتعبير عن تقديرهم للجهود الكبيرة للأطقم الطبية خلال هذه الأزمة".

ويخطط النادي للتبرع بنسبة من قيمة كل تذكرة تباع لمباراة الفريق الأولى للحملة الخيرية للقضاء على فيروس كورونا التي ينظمها النادي، لشراء معدات للمستشفيات واللوازم الطبية في روما، وتقديم تذاكر بأسعار خاصة للعاملين الطبيين في الموسم المقبل.

واستطاع روما أن يجمع من حملة تبرعاته 500 ألف يورو (557 ألف دولار) حيث تبرع اللاعبون والمسؤولون بقيادة رئيس النادي جيم بالوتا.

ولدى روما أيضا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي يطلق عليها "أبطال" والتي من خلالها يحتفلون بالأطباء والعاملين الآخرين في المجال الطبي.

وتوفى أكثر من 50 طبيبا بسبب الفيروس في إيطاليا، التي تعاني أكثر من أي دولة بسبب الفيروس حييث وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى عشرة آلاف.

وقال بالوتا :"من المتسحيل المبالغة في تقديرنا لعمل الأطقم الطبية في إيطاليا وكل أنحاء العالم. نريد أن نشيدإشادة خاصة بهولاء العاملين في المجال الطبي اللذين خسروا أرواحهم والاحتفال بالأبطال اللذين يواصلون وضع الأخرين أمام أنفسهم للحفاظ على حياتهم يوميا".