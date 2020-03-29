أبرزهما عادل أمام ومحمد فؤاد..مشاهير تغلبوا على أحزانهم بالفن



الزعيم عادل إمام ووفاة صديقه الفنان مصطفى متولي واستكمال عرض المسرحية:-



تشارك الزعيم والفنان مصطفى متولي في العديد من الأعمال آخرها مسرحية بودى جارد، وفي خارج العمل جمعتهم صداقة قوية، غيرصلة القرابة، فمتولي هو زوج شقيقة إمام، اشترك الاثنان في مسرحية بودي جارد، وبعد انتهاء إحدى ليالى المسرحية يوم 5 أغسطس من عام 2000، جاء خبر وفاة متولي كالساعقة والصدمة لكل فريق العمل والوسط الفني ككل، حيث إنه في الليلة السابقة لذلك التاريخ أدى الفنان مصطفى متولي دوره دون أي مشاكل، وقضى سهرة رفقة عادل إمام وسعيد عبدالغني، وظل إمام في المسرح حتى الرابعة فجرًا، وقبل رحيله فوجئ بنبأ وفاة مصطفى متولي بسكتة قلبية، وتوجه العاملين بالمسرح ولحقهم الفنانين المشاركين في العرض إلى منزل الراحل، ثم إلى المستشفى ومن ثم شيعوا جنازته.



وقف الفنان الزعيم بين صراع ومشاعر متضاربة لوفاة صديقه المقرب، وأن يستكمل مسرحية "بودي جارد" ومن الذي سيشغل مكان صديقه الذي أصبح فارغا وصعوبة النظر لغيره لاستكمال العمل، لكن في الوقت نفسه فصل بين مشاعره وعمله وتذكر أن تذاكر العرض مباعة، وحضور شخصيات مهمة للعرض المقبل، فلم يكن أمامه سوى استكمال العرض وهو القرار الأصعب، حيث جاءت توقعات بتأجيل العرض، لكن توقعاتهم كسرت أمام قرار إقامة الحفل في نفس يوم الوفاة، حيث أسند العمل إلى الفنان محمد ابو داوود.



رفضت الفنانة رغدة إقامة العرض حزنًا على رحيل مصطفى متولي، لكن الفنان عادل لم يستجب وأصر على حضورها.ومن ناحية أخرى كان الدور صعب على الفنان محمد ابو داود، حيث ومع أول ظهور لأبو داوود على المسرح بكى الجميع لتذكرهم الراحل مصطفى متولى، وبدأ العرض وحضر الضيوف بالمسرح، ومع أول ظهور لأبوداوود في أول مشاهده أمام رغدة، جشأت بالبكاء وسقطت على الأرض فجأة وأغلق الستار، وفي المشهد الاخير في العرض صرخ عادل إمام :"انت فين يا متولي"، ثم انهار بعدها في البكاء، ويذكر أن أبو داود تحدث في حوار تليفزيوني أنه إذا رجع به الزمن وتكرر نفس الموقف لن يقبل بالمشاركة في المسرحية مكان مصطفى متولي، فقد مر حزن كبير على صديقهم، وكل الممثلين الذي شاركوا في المسرحية لم يستطيعوا التمثيل معه وكانوا يبكون لفراق متولي، واندهش الجميع من موقف عادل إمام وقدرته على استكمال عرض المسرحية بدون مصطفى متولى، إلا أن الزعيم كان يخفى حزنًا مدفونًا بداخله.



محمد فؤاد يحيي حفلا بعد وفاة شقيقه الأكبر



شارك المطرب محمد نفس الصراع الذي واجه الزعيم، وذلك من فقدان شقيقه الأكبر، ليقع حائرا بين أن يستكمل عزاء شقيقه و إلغاء الحفل رأس السنة المقرر إقامته بأحد فنادق القاهرة، وجاء هذا الحفل بعد مرور يومين على وفاة شقيقه الأكبر حسن، واضطر فؤاد للغناء التزامًا بالعقد المبرم مع الفندق حيث أنه بيعت كل تذاكرها تقريباً، خاصة أن اعتذاره في هذا التوقيت قد يعرضه لخسائر بالغة، وتغلب "فؤاد" على حزنه بالغناء، وقدم عديد من أبرز أغانيه، حيث ظهر فؤاد في بداية الحفل وهو متأثر بما مر به من أحداث خلال الساعات الماضية، ولكن حاول التغلب عليها بالتقاط الصور التذكارية مع جمهوره.

يقف البشر أمام أحد أصعب التحديات التي تواجههم في حالات الوفاة سواء الأقارب أو أعز الاصدقاء، ويظهر ذلك جليًا في حياة العديد من المشاهير، ففى هذا التقرير نتعرف على أبرز الفنانين ومواقفم أمام فاجعة الموت التي طالتهم ليقف الحزن حائلا بين حزنهم على فاقديهم أم أداء مهام عملهم، حيث أن وظيفة الفنان هي عقد بينهم وبين جمهورهم، فمنهم لن يدرك مامروا به.