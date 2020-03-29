بسبب كورونا.. 34 مقرًا بريديًا جديدًا لصرف المعاشات بمحافظة سوهاج

أعلنت منطقة بريد سوهاج عن وجود 34 مقر جديد لصرف المعاشات في المدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب من أجل الحد من التجمعات وزحام المواطنين بالمكاتب في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ).





ويوجد 290 مكتب بريدي بمحافظة سوهاج وستقوم بصرف المعاشات بجانب المقرات الجديدة لأكثر من نص مليون مواطن.





المقرات الجديدة لصرف المعاشات:





مركز سوهاج:





مكتب بريد سوهاج الرئيسي، المقر الجديد للملحق "مدرسة اللواء نبيل فراج"، ويبعد حوالي 150 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد المحامدة البحرية، المقر الجديد للملحق "معهد المحامدة الابتدائي الأزهري، ويبعد حوالي 100 متر عن مقر البريد الأساسي.





مكتب بريد أحمد ضيف الله، المقر الجديد للملحق "معهد قلفاو الابتدائي الأزهري".





مركز المراغة:





مكتب بريد المراغة الفرعي، المقر الجديد للملحق "مدرسة محمد عبد المطلب"، وتبعد حوالي 650 مترًا عن مقر البريد الأساسي.





مكتب بريد بناويط، المقر الجديد للملحق "مدرسة بناويط الابتدائية"، وتبعد حوالي 200 مترًا عن مقر البريد الأساسي.





مكتب بريد باصونة، المقر الجديد للملحق "مدرسة باصونة الإعدادية"، ويبعد حوالي 650 مترًا عن مقر البريد الأساسي.





مكتب بريد أولاد إسماعيل، المقر الجديد للملحق "مدرسة مجمع أولاد إسماعيل الابتدائية"، ويبعد حوالي 120 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مركز أخميم:





مكتب بريد أخميم الفرعي، المقر الجديد للملحق "معهد فتيات أخميم الأزهري، ويبعد حوالي 600 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد نيدة، المقر الجديد للملحق "مركز شباب نيدة"، ويبعد حوالي 250 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد الصوامعة شرق، المقر الجديد للملحق "مدرسة مؤسسة الصوامعة شرق"، ويبعد حوالي 120 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد آبار الوقف، المقر الجديد للملحق "مدرسة آبار الوقف الابتدائية"، ويبعد حوالي 200 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد آبار الملك، المقر الجديد للملحق "مدرسة آبار الملك الابتدائية"، ويبعد حوالي 150 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مركز ساقلته:





مكتب بريد سفلاق، المقر الجديد للملحق "مدرسة الثورة الإعدادية بنات"، ويبعد حوالي 100 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد ساقلته، المقر الجديد للملحق "مدرسة بني واصل الابتدائية"، ويبعد حوالي 100 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد فاو جلي، المقر الجديد للملحق "مدرسة فاو"، ويبعد حوالي 100 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد العوامية، المقر الجديد للملحق "مدرسة الشهيد حمدي الابتدائية"، ويبعد حوالي 50 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد الكتكاتة، المقر الجديد للملحق "مدرسة رمضان علي الابتدائية"، ويبعد حوالي 100 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مركز البلينا:





مكتب بريد أولاد عليو، المقر الجديد للملحق "مركز شباب أولاد عليو"، ويبعد حوالي 100 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مركز المنشاة:





مكتب بريد المنشاة الرئيسي، المقر الجديد للملحق "مدرسة أسماء بنت أبي بكر الصديق الإعدادية بنات"، ويبعد حوالي 150 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد المنشاة الفرعي، المقر الجديد للملحق "مدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات"، ويبعد حوالي 650 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مركز طهطا:





مكتب بريد ساحل طهطا، المقر الجديد للملحق "معهد ساحل طهطا الإعدادي"، ويبعد حوالي 200 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد طهطا الفرعي، المقر الجديد للملحق "مدرسة الصنايع بنات"، ويبعد حوالي 600 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد الصفيحة، المقر الجديد للملحق "مدرسة مجمع الصفيحة"، ويبعد حوالي 250 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد صلاح سالم، المقر الجديد للملحق "مدرسة الشهيد علاء البنا الابتدائية"، ويبعد حوالي 150 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد شطورة، المقر الجديد للملحق "مدرسة شطورة الإعدادية بنات"، ويبعد حوالي 200 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد بنجا، المقر الجديد للملحق "مدرسة بنجا الإعدادية"، ويبعد حوالي 100 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد طهطا الرئيسي، المقر الجديد للملحق "معهد الشيخ محمود عنبر الإعدادي"، ويبعد حوالي 200 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد نزلة القاضي، المقر الجديد للملحق "مجمع مدار نزلة القاضي"، ويبعد حوالي 150 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد بني حرب، المقر الجديد للملحق "معهد أحمد عيسى الأزهري"، ويبعد حوالي 200 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مركز جهينة:





مكتب بريد الطليحات، المقر الجديد للملحق "مدرسة الطليحات الابتدائية"، ويبعد حوالي 120 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد جهينة الغربية الرئيسي، المقر الجديد للملحق "مركز شباب جهينة"، ويبعد حوالي 100 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مكتب بريد جهينة الغربية الفرعي، المقر الجديد للملحق "مدرسة الثانوية التجارية"، ويبعد حوالي 100 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.





مركز جرجا:





مكتب بريد البربا، المقر الجديد للملحق "مجمع البربا الابتدائي"، ويبعد حوالي 150 مترًا عن مقر البريد الرئيسي.