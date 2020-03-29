أحمد الفيشاوي يقضي فترة الحظر في المطبخ

الأحد 29/مارس/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو مرتدي قناع وقفازات ويحضر الطعام".

وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"العشا جاهز".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بالهنا يا حبيبي" وأضاف آخر"طيب انت بتطبخ اي للي انت لابسه ده"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الفراغ بيعمل اكتر من كده يامجنون".

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "ولاد رزق 2"، وتدور أحداثة في إطار أكشن، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنان أحمد عز وغادة عادل وأحمد داود وعمرو يوسف، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خليك في البيت العلاج المصري لفيروس كورونا

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى الزمالك وضم ثنائي دجلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

هدف فايلر الأول.. صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي وبيراميدز

منذ نصف ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن إكرامي وفتحي

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ ثلث ساعة

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

تشافي يكشف مفاجأة بشأن موقفه من تدريب برشلونة

منذ ساعة الا ربع

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أول رد من أحمد الفيشاوي بعد الحكم عليه بالحبس عام

راغب علامة: "ما في أحلى لما تشوف ابنك راجل وعم يدربك"

منة جلال ترتدي بدلة العزل خوفا من كورونا

أمير كرارة يتكفل ب100أسرة ويتحدى إسعاد يونس وحلمي وشريف أكرامي

سعد رمضان يغني لفيروس كورونا "شو محجورين"

رامي صبري: "قعدة البيت دي هتجنن والله"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

06:48 م

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا