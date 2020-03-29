أحمد الفيشاوي يقضي فترة الحظر في المطبخ

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شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو مرتدي قناع وقفازات ويحضر الطعام".



وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"العشا جاهز".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بالهنا يا حبيبي" وأضاف آخر"طيب انت بتطبخ اي للي انت لابسه ده"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الفراغ بيعمل اكتر من كده يامجنون".



يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "ولاد رزق 2"، وتدور أحداثة في إطار أكشن، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنان أحمد عز وغادة عادل وأحمد داود وعمرو يوسف، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.