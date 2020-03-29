ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس العراق التخفيف من تداعيات "كورونا"





اجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح، وبحثا سبل التخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال الشيخ محمد بن زايد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر": "بحثت مع الرئيس العراقي مستجدات انتشار فيروس كورونا وجهود احتوائه والوقاية منه".





كما ناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي مجالات التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة فيروس كورونا والتخفيف من تداعياته.





هذا وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في وقت سابق من اليوم، إجراء أكثر من 220 ألف فحص مخبري في البلاد للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة على شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58 حالة في الإمارات.





وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 547 حالة، مؤكدة على عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى مجموع الوفيات عند 42 حالة وفاة، لافتة إلى شفاء 143 حالة من الفيروس بشكل تام.



