توفيق عبدالحميد يرد على ياسمين صبري: "حولت عربيتي لتاكسي القرن الماضي"

توجه الفنان توفيق عبد الحميد، بالشكر للفنانة ياسمين صبري، على رقتها وإحساسها على حد تعبيره، بعد نشرها تويتة تتحدث فيها عن توجهه للعمل على تاكسي لتوفير نفقته، لافتًا إلى أنه لا يعرف "صبري" ولم يقابلها خلال الفترة السابقة.





وقال "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "ألحدث اليوم"، مساء الأحد، إن ما تضمنه هذه التويته غير صحيح، موضحًا أن الحديث على تحويله سياراته الخاصة لتاكسي، لكي يستطيع التغلب على معاناة الحياة، كانت في نهاية القرن الماضي، واستحداث هذه المعلومات جاء بسبب الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه وصورته.





ولفت إلى أن البرامج تكالبت عليه بعد تكريمه مؤخرًا، فقام بعقد لقاء حصري مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" بعد الحصول على مبلغ محترم، وقام بالتبرع بهذه المبلع إلى مستشفى أبو الريش.





هذا وأشعلت الفنانة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها بوست تعلن خلاله أن الفنان توفيق عبدالحميد حول سيارته الخاصة إلى تاكسي، من أجل أن يصرف على منزله، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المتابعين يثنون على الفنان توفيق عبدالحميد وأخلاقه وموهبته.





ونشرت ياسمين صبري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للفنان توفيق عبدالحميد معلقة عليها قائلة:"الفن للأسف يفتك بالمحترمين.. الفنان توفيق عبد الحميد حول عربيته إلى تاكسي، عشان يقدر يصرف على بيته، وحصل على مبلغ محترم من برنامج صاحبة السعادة وتبرع به لمستشفى أبو الريش، دُمتم طيبا أنت وتاريخك يا صاحب الخلق".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.





وكشف، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



