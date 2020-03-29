مدرب الزمالك السابق يشن هجوما ناريا على الحضري

الأحد 29/مارس/2020 - 08:48 م
الحضري
الحضري
أحمد السيد

 

حالة من الغضب الشديد انتابت محمد صلاح المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة بنادى الزمالك والحالى للنجوم بسبب التصريحات التى أطلقها عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك الأسبق ضد القلعة البيضاء والتقليل من الفترة التي لعبها بالفانلة البيضاء.

 

وشن صلاح هجوما قويا على الحضري قائلا: "عيب يا كباتن عصام.. الزمالك خيره عليك وكفايه انه لمك بعد ما الأهلى رفض يرجعك تاني.. انت لعبت 4 شهور فقط فى الزمالك تقدر تقولى انجازك أيه فيهم؟.

 

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق أن الحضري يحاول حاليا كسب ود وتعاطف جماهير الأهلي معه بالهجوم على الزمالك في الإعلام من أجل العودة للعمل في الأهلي بعد "ما بطل كورة".

 

وأشار إلى أن الحضري وافق على اللعب بمزاجه وعلشان الفلوس الكثيرة اللى عرضها عليه الزمالك وقتها ولكنه فشل اثبات نفسه مع الفريق خصوصا فى ظل تألق ابن الزمالك وقتها عبدالواحد السيد، وبعدها رحل الحضري للمريخ السودانى طمعا في الفلوس لأن دى طبيعته من زمان فهو حريص جدا والفلوس أكبر أهدافه.

 

واختتم محمد صلاح كلامه قائلا: كلام الحضري لن ينال من الزمالك وقيمته الكبيرة فالقلعة البيضاء أكبر من أي لاعب مهما كان اسمه وتاريخه "وعموما يا حضرى لو عملت قد كدة 100 مرة الأهلى مش هيدخلك من بابه تانى.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح بوابة الفجر الفجر الزمالك الحضري أخبار الزمالك

أخبار تهمك

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بيرلو يفاجىء الجميع بفريق يحلم بتدريبه

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى الزمالك وضم ثنائي دجلة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

هدف فايلر الأول.. صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

"أمامكم 10 أيام".. تحذير عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

تسريب جديد يهز القلعة الحمراء.. راتب خرافي وراء تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

06:48 م

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا