الاتفاق السعودي يطلق مسابقة لمواجهة فيرس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 08:48 م
الاتفاق السعودي
الاتفاق السعودي
وكالات
قام نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم بإطلاق مسابقة للقضاء على فيروس كورونا تحت عنوان "كلنا مسؤول".

وسيكون آخر موعد لتسليم المشاركات بعد غد الثلاثاء حيث تتلخص فكرة المسابقة بصناعة الأسرة فيديو اجتماعي توعوي في المنزل وذلك حول سبل الوقاية من فيروس كورونا والأفكار المفيدة والممتعة للبقاء في المنزل بحيث لايتعدى الفيديو 120 ثانية.

ومن جهته أكد مدير المسؤولية الاجتماعية بنادي الاتفاق هذلول البريك أن مسابقة النادي تأتي ضمن المبادرات التي تهدف لنشر الوعي المجتمعي من خلال محتوى إبداعي من صنع الأسرة بشرط أن يكون داخل المنزل، مبيناً أن النادي قد رصد جوائز نقدية بقيمة 18 ألف ريال مقسمة على ستة فائزين منهم ثلاثة مشتركين في شبكة تويتر  وثلاثة آخرين في شبكة انستجرام.

وسيتم تقسيم الجوائز بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل فائز موضحاً إن آلية الاختيار ستكون خاضعة للجنة المشرفة على المسابقة وللمحتويات التي ستحظى على الأكثر إعجاباً في تويتر وانستجرام.

وأشار الهذول بأن  المجال مفتوح لكل المبدعين في المملكة سواء  للمواطنين والمقيمين بحيث سيكون آخر موعد استلام المشاركات على حساب النادي الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الهذلول حول شروط المسابقة :" يجب أن تكون معلومات المحتوى واضحة ودقيقة مصادقة لإرشادات وزارة الصحة، وأن يكون تصوير الفيديو في المنزل، كما يشترط أن يكون المشارك متابع لحساب النادي الرسمي مع عمل إعادة تغريدة للمسابقة.


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