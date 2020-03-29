"أمامكم 10 أيام".. تحذير عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين (فيديو)

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قال أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يمر بعدة مراحل في أى دولة، موضحا أن المرحلة الأولى تكون الدولة خالية من الحالات المصابة بالمرض ثم تأتي حالات من الخارج يليها انتقل ضئيل للمرض بين أفراد ثم تزداد الأعداد وينتشر لتصل للمستوى الشعبي.



وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على المذاع "صدى البلد"، مساء الأحد أن مصر في مرحلة تجنب الاختلاط لمنع انتقال الفيروس على المستوى الشعبي، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث ذلك يرهق النظام الصحي؛ وفي بعض الحالات لا يستطيع النظام الصحي استيعاب الحالات المصابة بالفيروس.



وأشار إلى أن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر هي المرحلة الأهم في أزمة فيروس كورونا، موضحا أن هذه الفترة سيتضح فيها إلى أين سيذهب المرض، إما للقضاء عليه وعلى انتشار المرض أو تفشي الفيروس.



وتابع استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية: "لو التزم الشعب المصري بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال 10 أيام ستمر هذه الأزمة بسهولة؛ وذلك بناء على تجارب دول أخرى".



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.



وكشف، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



أوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

